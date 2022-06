Rodičovstvo je ťažké aj preto, že zrkadlí naše vlastné potlačené emócie

Je to aj príležitosť sa lepšie spoznať.

Mnohí z nás cítime, že tresty a odmeny nie sú nástroje, ktoré by sme chceli používať vo vzťahu k našim deťom. Zároveň ale nevidíme dobré príklady, ako sa správať vo vyhrotených momentoch - keď dieťa plače, kričí, alebo máme pocit, že nás ignoruje. Je preto dobré ujasniť si, o čo nám vo vzťahu s dieťaťom vlastne ide.

“Ľudia, ktorí spolu plánujú deti, by mali mať diskusie o hodnotách. Mali by sa rozprávať o tom, čo by chceli odovzdať svojim deťom. Zvyčajne sa ale rozprávajú skôr o rodinných rituáloch, ktoré zažili a o pozadí toho, čo si priniesli z rodiny, v ktorej vyrástli, takže vedia povedať, čo pre svoje deti nechcú. Málokto sa však rozpráva o tom, čo pre deti chce a v akých hodnotách sa to odráža,” hovorí rodičovská a výchovná poradkyňa Martina Vagačová, ktorá vedie kurzy efektívneho rodičovstva a je aj autorkou knihy Ako prežiť rodičovstvo.

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa s ňou Barbora Mareková rozpráva o tom, prečo má zmysel prejavovať deťom rešpekt od narodenia - teda už aj v čase, keď ho oni sami ešte nedokážu opätovať.

Rozoberú, prečo nás dospelých tak veľmi stresuje detský plač a krik a prečo nie je jedno, ako si rodičia interpretujú pocity a správanie svojich detí.

“Ak v nás správanie detí vyvoláva hnev, alebo máme pocit, že nás dieťa ignoruje, či provokuje, máme voči nemu iné pocity, ako keď vnímame, že má nejaký skutočný dôvod, pre ktorý si za tým ide,” vraví Martina Vagačová.

Porozprávajú sa aj o tom, prečo je dôležité pred dieťaťom uznať, ak sme spravili chybu a ako to urobiť tak, aby sme uzdravili a prehĺbili náš vzťah.

Spomenuté v podcaste:

- Janet Lansbury (Elevating Child Care: A Guide to Respectful Parenting, No Bad Kids: Toddler Discipline Without Shame)

Hostka odporučila knihy:

- Držte si své děti: Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi (Gábor Maté, Gordon Neufeld)

- Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help You Raise Children Who Thrive (Daniel J. Siegel, Mary Hartzell) - Dar (Edith Eva Eger, Esmé Schwall Weigand)

