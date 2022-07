Moderátori Dobrého rána odporúčajú, čo počúvať, čítať a pozerať

Tipy na podcasty, seriály, knihy, či hry.

Každá epizóda denného podcastu denníka SME Dobré ráno končí odporúčaním. Moderátor Tomáš Prokopčák a moderátorky Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Šulíková Bajánová a Jana Maťková prinášajú tipy na podcasty, knihy, články, filmy, seriály, hudbu či hry. Pozrite si výber ich odporúčaní za prvý polrok 2022.

Podcastové tipy

Cover Story (New York Magazine) - Terapia s halucinogénnmi je teraz veľký boom najmä v USA. Buď s hríbami, rastlinami, alebo s extázou. Postup je jednoduchý - ľuďom s ťažkou traumou počas tripu pomáhajú terapeuti, a užívanie drôg je vlastne kontrolované a využité na pomoc človeku. Lenže nie je to také jednoduché, ani ružové ako sa zdá. A hoci má tento typ terapie veľké PR a niektorým ľuďom s ťažkou traumou naozaj pomohol, nesie so sebou aj veľké riziká. Pomenúva ich 10 dielna podcastová dokuséria Cover Story.

History Daily (Noiser) - Podcast, ktorý denne prináša zaujímavé historické príbehy viažuce sa na daný deň. V 15-tich minútach objasňuje všetko podstatné, čo potrebujete vedieť napríklad o atentáte na Malcolma X, o poprave Márie Stuartovej zo 16. storočia, či o Lajke, prvom psovi vo vesmíre.

Putin (BBC Radio 4) - BBC 4 urobilo vynikajúci podcast o Putinovi. Nie tak štandardne, ako teraz informujú všetci - jeho príbeh ako dieťaťa z chudobnej rodiny, cez agenta tajnej služby, až po jeho začiatky politickej kariéry - hlboký kontext toho kto je Vladimír Putin a ako sa dostal do bodu, v ktorom napadol Ukrajinu a blúzni o jej denacifikácii je môj zaujímavý tip na záver.

All Songs Considered (NPR) - Podcast od NPR, v ktorom sa hudobní novinári a novinárky rozprávajú o hudobných novinkách. Každý piatok aj s ukážkami piesní komentujú nové albumy alebo EP, raz mesačne robia prehľad toho najlepšieho, čo sa objavilo v hudobnom priemysle.

Ear Hustle (Ear Hustle & Radiotopia) - Podcast o väzenskom systéme, okrem iného ide o finalistu Pulitzerovej ceny. Tvoria ho dvaja bývalí väzni, ktorí sa rozprávajú s inými odsúdenými ale aj prepustenými na slobodu. Pre jeho prístup, spracovanie a humanizáciu so schopnosťou nájsť humor aj na najnepravdepodobnejších miestach si vyslúžil množstvo pochvál od médií ako The Atlantic či Rolling Stones. Publikovaných má už niekoľko sérií.