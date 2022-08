Dokumenty, história aj návod na šťastie. Čo odporúčali moderátori Dobrého rána v júli

Čím si spríjemníte voľné dni?

Denný podcast Dobré ráno pokračuje aj cez letné prázdniny a moderátori opäť ponúkli množstvo zaujímavých odporúčaní na trávenie voľného času. Prinášame prehľad tipov od Nikoly Šulikovej Bajánovej, Zuzany Kovačič Hanzelovej, Jany Maťkovej, Ľubice Melcerovej a Tomáša Prokopčáka.

Filmové tipy

Utiecť - Amin vyrastal v Afganistane, no po tom, čo Taliban ovládol Kábul, utiekol ešte ako chlapec so svojou rodinou do Európy. O svojej náročnej ceste aj o doposiaľ skrytom tajomstve, ktoré mu pomohlo na novom kontinente prežiť, sa podelil so svojim priateľom, dánskym filmárom. Film Utiecť je veľmi intímna spoveď, ktorá je znásobená skvelým animovaným spracovaním s archívnymi zábermi Afganistanu.