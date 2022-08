Zoom: Genetici upravili psy, zbavili ich problémov

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Máme ich v sebe, riadia naše vnútorné cykly, kedy sa cítime unavení i ako fungujeme. Naše vnútorné hodiny sú kľúčové pre fungovanie nielen ľudí, no zdá sa, že ak nefungujú správne, hromadia sa ďalšie problémy. Ich rozhodenie, napríklad, môže viesť k nárastu tukových buniek, čo je dôležitá správa nielen pre pacientov s obezitou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento týždeň v podcaste Zoom zistíme, ako tukové bunky súvisia s cirkadiánnymi rytmami, spoznáme geneticky upravené psy, ktorým odstránili mutáciu pre časté ochorenie kĺbov, a dozvieme sa, ako by aktívny život mohol pôsobiť proti riziku demencie.

Krátke správy z vedy

Vedci zrejme zistili, prečo nevidíme menšie exoplanéty okolo najjasnejších hviezd. Tieto hviezdy totiž mohli svojich sprievodcov olúpať, zbaviť ich plynovej obálky, pričom zostalo len ich pevné jadro. Tieto jadrá exoplanét však momentálne nedokážeme pozorovať.

Ľudia zmenili komunity drobnejších cicavcov. Nový výskum naznačuje, že ľudstvu na to stačilo len niekoľko storočí. Štúdia tiež ukazuje, že dnešné komunity sú menej rôznorodé a sú inak štruktúrované ako spoločenstvá spred piatich storočí.

Peniaze nie sú najefektívnejším spôsobom, ako motivovať zamestnancov. Nová štúdia hovorí, že ak chce firma odmeniť ľudí, výhodnejšie sú odmeny odlíšiteľné od výplaty. Mali by tiež spĺňať štyri atribúty: jednoduché využitie, hedonistickú povahu, novosť a rozumný spôsob, akým sú predstavené.

Zrážky čiernych dier by nám mohli odpovedať na otázku, ako rýchlo sa náš vesmír rozpína. V novej štúdii astrofyzici navrhujú spôsob, akým by sa dal pár kolidujúcich čiernych dier využiť na meranie rozpínania kozmu. Nazvali ju spektrálna siréna a mohla by tiež odhaliť, ako sa vesmír vyvíjal, kam smeruje a z čoho je zložený.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.