Čo sa stane, keď do literárnej kritiky vstúpia marketing, ideológia alebo osobné vzťahy

O (ne)zaujatosti literárnych kritikov.

Existuje na Slovensku podnetná literárna kritika? Hrozí literárnym periodikám zánik? A je problém, keď literárnemu kritikovi imponuje ideologické zameranie knihy alebo keď je s jej autorom dobrý kamarát?

Peter Zajac tvrdí, že na literárnej kritike sa zmenilo to, že neexistuje. Je to síce svojské, ale neignorovateľné vyjadrenie toho, aká literárna kritika sa dnes na Slovensku píše a aký má, či môže mať, reálny vplyv na to, ako vyzerá naša súčasná domáca literatúra.

Túto tému však nemožno oddeliť od otázky, či je dnešná literárna kritika docenená, a aké majú literárni kritici podmienky a motiváciu, aby sa tejto profesii venovali.

O týchto, aj iných témach sa v podcaste Knižná revue rozprával Daniel Domorák s literárnym vedcom zo SAV a redaktorom časopisu Platforma pre literatúru a výskum Viliamom Nádaskayom. V podcaste tiež diskutovali o tom, či má v dnešnej dobe delenie na žánrovú literatúru zmysel.

Podcast Knižná revue pripravuje Literárne informačné centrum, ktoré vydáva aj rovnomenný časopis.

Vaše komentáre, postrehy či otázky nám môžete písať na adresu podcast@litcentrum.sk.

