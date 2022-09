Sexuálne zneužívanie detí: Najväčší problém je nedostatok uvedomelých dospelých

Čo robiť, aby boli deti v bezpečí?

V posledných rokoch začali aj na Slovensku pribúdať vo verejnom priestore prípady sexuálneho zneužívania detí. O svojich traumách hovoria preživšie a preživší často až po rokoch a verejnosť nevie, ako na tieto svedectvá reagovať. Z výskumov vyplýva, že k sexuálnemu zneužívaniu detí dochádza omnoho častejšie, ako si pripúšťame.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aký má dopad na ich mentálne zdravie? Čo treba zmeniť, aby boli deti v bezpečí? Aké opatrenia zaviesť v škôlkach, školách, v zdravotníckych zariadeniach, krúžkoch, v táboroch, v cirkvi, ak chceme znížiť riziko zneužívania na minimum? A ako vyzerá účinná podpora a pomoc obetiam sexuálneho zneužívania?

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s expertkou Slávkou Karkoškovou, ktorá sa venuje výskumom v oblasti sexuálneho zneužívania detí a okrem toho vzdeláva ľudí na akademickej pôde, či mimo nej: školí učiteľov, kňazov, psychologičky, policajných vyšetrovateľov, či sudkyne.

„Obeťou sexuálneho zneužívania sa môže stať ktorékoľvek dieťa,” hovorí Slávka. „Páchatelia alebo páchateľky si ale môžu vytipovať potenciálne obete, u ktorých predpokladajú, že tú ‘prácu’ budú mať s nimi ľahšiu. Stačí, že má dieťa nenaplnené základné potreby, napríklad potrebu bezpečia, lásky, pozornosti, ocenenia, a už toto je niečo, čím sa to dieťa stáva ľahšie manipulovateľným. Ale úplne najviac rizikovým faktorom je nedostatok uvedomelých dospelých v okolí dieťaťa,” dodáva.

Spomenuté v podcaste:

- Webová stránka Slávky Karkoškovej

Návody dostupné na internete:

- Be a Good Listener (Jennifer J. Freyd, PhD)

- Ako reagovať, keď sa Vám dieťa zdôverí o násilí (Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch)

- Ako viesť rozhovor s dieťaťom, ktoré sa zdôveruje o násilí

Knihy:

- Obete sexuálneho zneužívania detí medzi nami (Slávka Karkošková) pdf verzia

- Blind to Betrayal: Why We Fool Ourselves We Aren't Being Fooled (Jennifer Freyd, Pamela Birrell)

Film:

- Rodinná oslava (Festen) (Dánsko / Švédsko, 1998)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.