Herečka Judit Bárdos: Baví ma, keď sa môžem skryť za postavu

O extrémoch v práci a skrytých túžbach.

Je výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo, že ak niečo naozaj chcete, tak vám to vesmír dopraje. O kariére herečky vôbec nesnívala. Milovala hru na klavír a zdalo sa, že práve hudba bude jej osudom. Nakoniec dopadlo všetko inak a ona sa prihlásila na herectvo. Prečo? Kvôli kamarátke.

Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie. Prijali ich naň obe a ona počas štúdia zistila, že ju to naozaj napĺňa. Keď si potom v 2. ročníku vybrala Judit Bárdos do svojho filmu Dom režisérka Zuzana Liová, zrodila sa hviezda.

Dnes už jej meno pozná hádam každý. Darí sa jej na poli filmu aj v divadle - nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách či v Maďarsku. Pre podcast ZBLÍZKA prezradila Andrei Gažovej okrem iného aj to, že keď si niekedy číta scenár prvý raz, vôbec nechápe, prečo by danú úlohu mala hrať práve ona.

Či už preto, že pochybuje o tom, či to zvládne, alebo si to jednoducho nevie predstaviť. To však nebol prípad úlohy vo filme Piargy, pre ktorý sa musela naučiť dojiť kravu, a ktorý príde už čoskoro do slovenských kín.

