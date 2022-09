Dobré ráno brand: V čase krízy je najväčšia výzva zachovať produktivitu zamestnancov

Ako sa za posledné dva roky zmenil IT sektor.

Sektor informačných technológií patrí k najviac prosperujúcim, no aj ten čelil za posledné dva roky viacerým výzvam. Keď z dôvodu pandémie prešla väčšina firiem do online priestoru, IT oddelenia mali kľúčovú úlohu zabezpečiť bezproblémový chod v úplne inom systéme práce.

Mnohé spoločnosti sa obracali práve na IT firmy, keď potrebovali pomoc. Napríklad s prechodom ich produktov a predaja na web. Aj počas krízy dokázali niektoré podniky rásť, iné situáciu nezvládli.

V tejto časti podcastu Dobré ráno brand, ktorej vznik podporila spoločnosť Hyperia, sa Ľubica Melcerová rozprávala s generálnym riaditeľom Hyperie Michalom Hradilom o tom, s čím sa potýkajú IT firmy v čase krízy a ako ju čo najlepšie zvládnuť.

