Kolagén bol skôr než Instagram. Drží naše telo pohromade, hovorí lekárka

O kolagéne sme sa rozprávali s lekárkou Líviou Hlavačkovou.

V televízii sa na nás v reklamách na kolagénové produkty usmievajú staršie dámy s minimálnym počtom vrások. Na sociálnych sieťach ich zase odporúčajú mladé influencerky.

Zázračné sérum by malo nielen omladiť pokožku, ale pomôcť aj s chudnutím, so zlepšením kvality zubov alebo so spevnením kostí.

"Mnohé výskumy týkajúce sa kolagénových produktov sú vo forme dotazníkov. Nie je to veľmi objektívne. Predajcovia síce citujú štúdie, no keď sa na tie štúdie pozrieme bližšie, zistíme, že interpretujú niečo iné, než v skutočnosti skúšali. To býva častým problémom pri týchto výrobkoch," vysvetľuje v podcaste Vizita lekárka Lívia Hlavačková.

V rozhovore s redaktorkou denníka SME Denisou Koleničovou objasňuje, čo je to vlastne kolagén, či ho naše telo vytvára v priebehu starnutia menej, aký efekt môžeme od kolagénových produktov naozaj očakávať a čo máme robiť, ak chceme mať pružnejšiu pleť, lesklé vlasy alebo zdravé zuby.

