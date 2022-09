Zápal pľúc je zradné ochorenie. Kedy treba spozornieť?

O ochorení sme sa rozprávali s pneumologičkou.

Zápal pľúc opakovane trápil speváka Miroslava Žbirku a podľahol mu aj známy autor slovenských rozprávok, Pavol Dobšinský.

Národný portál zdravia uvádza, že na zápal pľúc spôsobený baktériami zomrú každý rok stovky Slovákov. V súčasnosti dokonca patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí spomedzi ochorení, ktorým vieme zabrániť. Napriek tomu, ho ľudia podceňujú.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Dalo by sa povedať, že zápal pľúc je zradným ochorením. Objaví sa ako nečakaná komplikácia pre pacienta. Väčšinou by sme vedeli povedať, u koho je väčšie riziko, že niečo také nastane, ale pacient s tým samozrejme nepočíta. Môže sa dostať do nemocnice a jeho stav sa môže závažne skomplikovať. Pritom na začiatku môže byť len nejaký banálny infekt (drobné zápalové ložisko v orgáne, z ktorého sa infekcia šíri do celého organizmu, pozn. red.)," vysvetľuje v podcaste Vizita pneumologička Katarína Dostálová.

V rozhovore s redaktorkou SME Denisou Koleničovou objasňuje, čo zápal pľúc spôsobuje, kedy treba urgentne kontaktovať lekára, ako prebieha jeho liečba, ako sa môžeme pred ním chrániť, a aké rozostupy by mali byť medzi očkovaním proti chrípke, covidu a pneumokokom.

Redaktorka denníka SME Denisa Koleničová sa o zápale pľúc rozprávala s pneumologičkou Katarínou Dostálovou. (zdroj: SME)

Katarína Dostálová Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala na internej a neskôr pľúcnej klinike v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Aktuálne má pneumologickú ambulanciu v Petržalke.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.