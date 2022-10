Klik: Hlas Darth Vadera nadobro prevezme umelá inteligencia

Komentovaný prehľad technologických správ.

Amazon ohlásil naozaj nový Kindle a ďalšie novinky

Po rokoch sa produktová rada elektronických čítačiek Kindle rozrastie o naozaj nový produkt. Kindle roky ponúkal len vyššiu či nižšiu verziu čítačiek, ktorým postupne pridával napríklad vodotesnosť či podsvietenie obrazovky.

Kindle Scribe však otvára novú kategóriu poznámkového bloku. Desaťpalcové zariadenie sa predáva za 370 eur a okrem čítačky ponúka aj možnosť písať na displej vlastné poznámky priloženým elektronickým perom, či anotovať dokumenty.

Podobné zariadenia založené na elektronickom papieri sa už dnes predávajú. Využívajú ich najmä ľudia, ktorí pracujú s veľkým množstvom dokumentov a zároveň sa pri ich čítaní potrebujú sústrediť len na obsah.

Čítačky postavené na technológii elektronického papiera len zriedka poskytujú možnosť nainštalovať si množstvo rôznych aplikácií, čo znamená, že vás pri práci s textom nerušia notifikácie.

Otázkou zostáva, ako vyladený bude softvér zariadenia. Pri písaní poznámok je dôležité, aby zariadenie fungovalo svižne a zvládlo napríklad aj veľké PFD súbory.

Ešte dôležitejšie je, aby sa obsah hladko synchronizoval a zálohoval v cloude. Treba si počkať na recenzie, ktoré by sa mali objaviť v najbližších týždňoch.

Pozrite si zbytok produktov, ktoré Amazon oznámil v dobrom prehľade od Verge.

Hlas Darth Vadera prevezme umelá inteligencia

Herec James Earl Jones, ktorý desaťročia nahováral dialógy postavy Darth Vadera odchádza do dôchodku. Ikonickej postave sa však hlas nezmení ani v budúcich projektoch. Postavu bude nahovárať umelá inteligencia, ktorá sa s Jonesovým požehnaním natrénovala na starších záznamoch a filmoch.

Spolu so zásahmi editorov dokáže ukrajinský startup Respeecher vytvoriť vernú kópiu hlasu, ktorá dokáže "nahovoriť" akýkoľvek text. Vader ale môže znieť trochu mladšie, keďže pri tréningu umelej inteligencie používali prevažne staršie záznamy, ktoré Jones nahrával ako mladší herec.

Digitálne dvojičky pravdepodobne začnú pribúdať. Herec Bruce Willis, ktorý pre chorobu pred nedávnom ukončil hereckú kariéru napríklad licencoval svoju digitálnu dvojičku pre ďalšie projekty.

Správičky

Tesla ukázala prototyp humanoidného robota Optimus . Pred uvedením priznali, že prvýkrát ho budú prezentovať bez podporných mechanizmov. Podľa Elona Muska by mohla byť finálna cena pravdepodobne do 20-tisíc dolárov. (The Verge)

Facebook odhalil čínsku a ruskú dezinformačnú sieť, ktorá zasiahla aj Slovensko a Česko . Spoločnosť Meta odhalila dve dezinformačné siete – čínsku a ruskú -, ktoré využívali stovky falošných účtov a desiatky webových stránok. Ich cieľom bolo šírenie ruskej propagandy o Ukrajine. Lži pomáhali šíriť aj oficiálne účty ruských veľvyslanectiev. (MediaBrífing, Denník N)

Google Stadia končí. Google vypína svoju službu cloudových hier, pre hráčov zostane dostupná do 18. januára 2023. Google vráti peniaze za všetok hardvér Stadia zakúpený prostredníctvom obchodu Google Store, ako aj všetky hry a doplnkový obsah zakúpený v obchode Stadia. Spoločnosť očakáva, že tieto refundácie budú dokončené v polovici januára. (The Verge)

Vyšiel prvý diel Zoom+, špeciálne vydanie vedeckého podcastu SME, v ktorom sa Tomáš Prokopčák bude raz do mesiaca rozprávať so zaujímavými ľuďmi z prostredia slovenskej vedy, výskumu či vzdelávania. (SME Podcasty)

Náš kolega Matúča Paculík testoval iPhone 14 Pro . Píše, že základný Pro model je skvelým smartfónom pre tých, ktorí neprišli na chuť veľkým zariadeniam, alebo jednoducho nechcú byť obmedzovaní ich veľkosťou či už počas bežného dňa, alebo voľnočasových aktivít a športu, ale pritom chcú mať to najlepšie, čo Apple ponúka. (SME Tech)

