Dobré ráno: Ak by Putin použil jadrové zbrane, padli by pri pomoci Ukrajine všetky zábrany

Koľko jadrových zbraní Rusko vlastne má?

Nielen Vladimir Putin, ale v posledných dňoch aj exprezident Dmitrij Medvedev či čečenský líder Ramzan Kadyrov spomínajú jadrový útok.

Už skôr z USA zaznievali hlasy, že ruské vyhrážky treba brať vážne, no druhým dychom dodávajú, že použitie jadrových zbraní by malo pre Rusko katastrofálne dôsledky. Potvrdzuje to aj najnovšie vyjadrenie bývalého šéfa CIA, ktorý hovorí o zlikvidovaní ruských síl na Kryme a v Čiernom mori.

Je dôvod na obavy? Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala bezpečnostného analytika Vladimíra Bednára.

Zdroje zvukov: CNN, Sky news

Krátky prehľad správ

Auto, ktoré vrazilo do ľudí na zastávke v centre Bratislavy, šoféroval generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček. Auto viedol pod vplyvom alkoholu, namerali mu 1,6 promile. Nehoda si zatiaľ vyžiadala 5 obetí vrátane študentov a študentiek

Vodiči, prichytení pod vplyvom alkoholu, by mali byť trestaní prísnejšie, vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec. Okrem trestu odňatia slobody by sa mohlo zaviesť doživotné odobratie vodičského oprávnenia, nevylúčil ani návrh na skonfiškovanie motorového vozidla.

Prezidentka Zuzana Čaputová má dnes vymenovať na uvoľnený post ministra školstva Jána Horeckého. Horecký bol učiteľom matematiky, aktuálne pracuje ako manažér u zriaďovateľa súkromných škôl Felix. Pôsobil tiež ako prezident Združenia katolíckych škôl.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo predstaviteľa ruského veľvyslanectva. Tlmočilo mu ostrý protest v súvislosti s anexiou ďalších ukrajinských území.

Sestru Moniky Jankovskej, sudkyňu Andreu Haitovú, oslobodili v jej disciplinárnej kauze týkajúcej sa mazania obsahu mobilu v čase, keď polícia a Súdna rada skúmali možné kontakty sudcov s Marianom Kočnerom.

Odporúčanie na záver

Tragická autonehoda v Bratislave, pri ktorej opitý vodič zabil najmenej piatich ľudí, opäť obnovila debatu o alkohole za volantom a všeobecne o akceptácii alkoholu v spoločnosti. Moja kolegyňa Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému rozprávala v relácii Rozhovory ZKH s Kristínou Šperkovou, ktorá v rámci organizácie Movendi zvyšuje povedomie o negatívnych vplyvoch alkoholu.

