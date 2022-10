Pavel Hrica z Cesty von o tom, ako na mentálne zdravie vplýva chudoba

O chudobných deťoch a ich rodičoch

Množstvo detí v našej krajine vyrastá vo veľmi zložitých podmienkach. Naše školstvo, zdravotníctvo a ďalšie inštitúcie im nevedia pomôcť vymotať sa z bludného kruhu generačnej chudoby - sú nastavené na potreby detí zo strednej triedy a nezohľadňujú ťažkosti, ktoré so sebou prináša život na okraji spoločnosti.

Pavel Hrica je riaditeľom Cesty von, občianskeho združenia, ktoré sa venuje práve týmto ľuďom. V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa s ním Barbora Mareková rozpráva o projekte Omamy, ktorý sa sústredí na malé deti vyrastajúce v zraniteľných komunitách.

Rozprávajú sa o rodinách, ktorým Cesta von pomáha ale aj o Omamách, ktoré zamestnáva.

„ Táto práca mení môj pohľad nie len na ľudí z vylúčených komunít, ale aj na nás, ľudí zo strednej vrstvy," hovorí Pavel Hrica v podcaste, „ Keď som začínal, myslel som si, že to bude najťažší fundraising na svete, lebo ideme do najťažšej témy. Málokto chce podporovať prácu s ľuďmi v osadách - boli na to dokonca aj dáta, že je to nepopulárne a ani firmy to nepodporovali. A toto sa úplne zmenilo. Stretávam tu stovky, tisíce ľudí, ktorí nás podporujú. Takže vidíme, že časť ľudí síce má predsudky, ale zároveň je tu veľká časť ľudí, ktorí sú konštruktívni a vnímajú, že niečo treba robiť,” dodáva.

Pavel porozprával aj o tom, ako uvažuje o svojej kariére a ako robil pracovné rozhodnutia a vysvetlil, ako práca v Ceste von ovplyvnila jeho pohľad na rodičovstvo, a na celú našu spoločnosť.

Hosť odporučil knihy:

- Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (Lacková Elena)

- Karpatské hry (Miloslav Nevrlý)

