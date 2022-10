Dobré ráno: Lietadlová loď Karel Gott, ponorka Rumcajs. Česi sa vysmievajú Rusom

Ako si české sociálne siete vzali naspäť ruský Kaliningrad.

K lietadlovej lodi Karel Gott sa pripojila atómová ponorka Loupežník Rumcajs a smerujú k domovskému prístavu Benešov nad Baltom. Chystá sa formula F1 na mestskom okruhu v Kráľovci, objavujú sa prvé návrhy známok, vtipu sa dokonca chytili české štátne inštitúcie a firmy.

Českými sociálnymi sieťami totiž už niekoľko dní žije nápad, ktorý vznikol pôvodne ako poľský vtip: čo keby sa po vzore anektovaných území na Ukrajine vrátil aj ruský Kaliningrad naspäť ku svojim koreňom, znovu sa volal Kráľovec a celá oblasť sa rozdelila medzi Poľsko a Česko.

Lenže téma má aj vážny kontext: mali by tieto územia patriť Rusku? A čo bude s Ruskom, ako vojna na Ukrajine spôsobí jeho postupný rozpad?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Ninou Sobotovičovou.

Zdroje zvukov: BBC, ČT24

Krátky prehľad správ

Tento týždeň máme týždeň s nobelovkami. Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu v pondelok získal švédsky genetik Svante Pääbo. Ocenenie získal za objavy, ktoré sa týkali genómu vyhynutých hominov a za evolúciu človeka. Pääbo dokázal, že s neandertálcami a denisovanmi mali moderní ľudia sex, že dodnes v sebe nesieme gény neandertálcov a denisovanov a že tento vzťah mal dopady na náš imunitný systém.

Nobelovu cenu za fyziku v utorok získali Alain Aspect, John Clauser a Anton Zeilinger za experimenty s previazanými fotónmi, vytvorenie narušenia Bellových nerovností a za priekopnícku vedu o kvantových informáciách. Vďaka ich objavom dnes hovoríme o kvantových počítačoch či o kvantovej teleportácii.

A včera Nobelovu cenu za chémiu získali Carolyn R. Bertozziová, Morten Meldal a druhý raz nobelovku za chémiu má aj K. Barry Sharpless za vývoj klik chémie a bioortogonálnej chémie. Vďaka nim vieme relatívne jednoducho a rýchlo vytvárať veľké a zložité molekuly, ktoré slúžia, napríklad, ako lieky proti rakovine.

Igor Matovič včera povedal, že ak sa v parlamente nepodarí schváliť rozpočet, bude to dôvod na jeho demisiu. Zároveň dodal, že vládnuť v rozpočtovom provizóriu by bolo náročné a netuší, kde by v takom prípade štát našiel peniaze na zvýšenie platov zdravotníkov či učiteľov.

Česká republika predĺži dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, a to rovno o 20 dní. Včera to povedal český minister vnútra Vít Rakušan. Kontroly tak budú najmenej do 28. októbra.

Odporúčanie

Nie je to tak dávno, čo našou slnečnou sústavou preletelo teleso ‘Oumuamua. Prvé z medzihviezdneho priestoru, a aj niektorí vážení a bystrí ľudia špekulovali, či to nie je, napríklad, mimozemská sonda poháňaná slnečnou plachtou. Klasický scifi román Stretnutie s Rámom je podobné: do slnečnej sústavy priletí ohromný objekt umelého pôvodu a ľudstvo sa ho rozhodne preskúmať.

Niekedy sa tomuto klasickému dielu hard scifi vyčítajú ploché postavy a plytkosť. Niežeby nie, ale to je skrátka omyl: hlavnými postavami totiž nie sú ľudia, je ňou samotné vesmírne teleso. A keďže to je Arthur C. Clarke, viac než filozofovanie ho zaujíma technika. Ak tiež máte radi tvrdé prírodné vedy a vedecko-technickú scifi starej školy, teraz Stretnutie s Rámom nanovo vyšlo v slovenčine aj v češtine. Ja dnes knihu odporúčam.

