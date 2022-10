Dobré ráno: Čudná malá strana má zrazu stovky kandidátov

Ako do bezvýznamnej strany nalákali množstvo ľudí.

Mimoparlamentná stranička, s prakticky nulovou podporou u voličov, ktorá sa pri posledných voľbách spojila s fašistami od Kotlebu.

Lenže Národná koalícia dnes aj s účelovým prídavkom "nezávislí kandidáti" dokázala čosi zvláštne: v blížiacich sa komunálnych voľbách patrí k stranám s najväčším počtom kandidátov: a to hovoríme najmenej o stovkách kandidátov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa to vlastne deje, kto títo ľudia sú a o čom im ide?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroje zvukov: Youtube/Národná strana

Krátky prehľad správ

Poslanci nebudú pokračovať v rokovaní o návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať dúhové vlajky. Za hlasovalo len 44 poslancov, z koaličnej OĽaNO len jeho predkladateľ György Gyimesi.

Na Slovensku by mohol pribudnúť nový pamätný deň. Išlo by o Deň obetí pandémie koronavírusu, ktorý by pripadal na 6. marca. Novelu zákona posunuli poslanci do druhého čítania. Účinná by mohla byť od nového roka.

Niekoľko medzinárodných novinárskych organizácií odsúdilo výroky Igora Matoviča voči slovenským novinárom. Prirovnania k Hitlerovi sú podľa nich za čiarou. Pod vyjadrenie sa podpísalo, napríklad, Európske stredisko pre slobodu tlače a médií, Reportéri bez hraníc, Európska federácia novinárov či Medzinárodný tlačový inštitút.

Tohtoročnú Nobelovu cenu za literatúru včera získala francúzska spisovateľka Annie Ernaux. Švédska kráľovská akadémia ju ocenila za odvahu aj za to, s akou klinickou presnosťou vyberá svoje slová. V slovenčine jej nedávno vyšla kniha Roky.

Kontrola dvoch miest úniku zemného plynu z potrubí plynovodu Nord Stream posilnila podozrenie, že išlo o sabotáž. Oznámil to švédsky prokurátor Mats Ljungqvist s tým, že dôkazy ukazujú, že na plynovode došlo k detonáciám.

Odporúčanie

Položili ste si niekedy otázku, prečo čas plynie... a teda plynie vpred. Možno áno, možno nie, možno ste už niekedy počuli o termodynamike, možno o nejakých filozofických vysvetleniach, prípadne ste sa nad tým nikdy nezamysleli. Ale ak sa chcete, dnes odporúčam text Prečo ide čas vpred a neplynie naspäť na BBC Future.

Spojené regionálne voľby 2022