Klik: Google má konečne vlastný nudný iPhone

Google predstavil smartfón Pixel 7, 7 Pro, smart hodinky Pixel Watch a ukázal Pixel Tablet

Nové Google Pixel zariadenia. (zdroj: Google)

Google odhalil novú generáciu telefónov Pixel a Pixel Pro. Základný model sa začína predávať od 650 eur a okrem iného ponúka vyšší výkon a nové schopnosti pri spracovaní fotografií a videa. Väčšina z nich vychádza z novej generácie čipu Tensor.

Okrem vylepšeného výkonu a zníženej spotreby sa dizajn telefónov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou dramaticky nezmenil, no Google udržal svoje prémiové telefóny v relatívne prítulnej cenovej hladine.

Firma sa zameriava na základné funkcie dôležité pre telefóny - batériu, kvalitu fotografií a pohodlie pri dennom používaní. Pomaly sa jej darí napredovať a zároveň udržiavať cenu, čo z Pixel telefónov robí každý rok zaujímavejšiu alternatívu ku iPhonom.

Okrem telefónov oznámil Google aj nové hodinky Pixel Watch a ukázal Pixel Tablet, ku ktorému bude predávať držiak so vstavaným reproduktorom. Ten zadokovaný tablet v princípe premení na smart obrazovku.

Pozrite si prehľad všetkých oznámení.

Prečo umrela Stadia

Google na začiatku budúceho roka zatvorí streamovaciu službu Google Stadia. Pôjde o jeden z najväčších neúspešných projektov v histórii firmy. Zákazníkom preplatia všetky nákupy na platforme, vrátane nákupov hier a hardvéru. Môže sa to zdať ako štedrá ponuka, keďže podmienky používania služby firmu k preplateniu minulých nákupov nezaväzujú. Google sa pravdepodobne snaží predísť skupinovým žalobám, ktoré by sa ťahali roky, stáli veľa peňazí a vytvárali by priebežnú reputačnú škodu.

Aj keď zákazníci dostanú peniaze naspäť, zatvorenie Stadie je bolestivé pre vývojárov, ktorí investovali čas a zdroje do toho, aby na platformu priniesli alebo len chystali svoje hry. Firma má voči vývojárom rovnaký morálny záväzok ako k hráčom, no reputačný tlak na to aby im škody vynahradila bude nižší. Podľa toho, ako sa k vývojárom v najbližších týždňoch zachová sa ukáže, či možno Google brať ako seriózneho partnera aj inde ako pri vyhľadávaní a reklame.

Google spravil zabitím Stadie pravdepodobne správne rozhodnutie. Stadia nebola len streamovacia služba. Vznikla ako herná platforma, ktorá na seba viazala okrem technológie aj katalóg hier, online identitu a zoznam kontaktov svojich zákazníkov.

Prevádzkovanie konkurencieschopnej hernej platformy je na dnešnom trhu mimoriadne drahá záležitosť. Pohybujete sa na trhu, v ktorom má Microsoft s desiatkami vlastných interných štúdií pocit, že potrebuje minúť desiatky miliárd na rozšírenie portfólia hier.

Sony robí investície podobného rozsahu a Steam či Epic sa síce pohybujú na inej škále, no opierajú sa o otvorené systémy PC ekosystému. Google sa musel rozhodnúť, či do herného priemyslu naleje ďalšie desiatky miliárd, alebo z neho odíde.

Vybral si odchod. Zákaznícka časť biznisu zaniká, no technológia prežije a jej odčlenenie od jednej centrálnej platformy môže hernému priemyslu nakoniec pomôcť. Google začne streamovanie vyvinuté pre Stadiu ponúkať bez vlastnej značky vydavateľstvám, ktoré by si technológiu inak nemohli dovoliť. Náklady na vývoj už Google zniesol a infraštruktúru na prevádzkovanie služby už vybudovanú má.

Veľké vydavateľstvá so širokým katalógom ako Ubisoft, EA či Embracer dostanú možnosť pomerne lacno sprevádzkovať vlastné streamovacie služby. Technicky si ich prenajmú od Google, no udržia si priamy vzťah s koncovým zákazníkom.

Cloudové hranie, ktoré bude v budúcnosti pravdepodobne naberať na význame, sa tak môže vymaniť spod kontroly Microsoftu a Sony. Ak by sa Stadia ďalšie roky trápila ako platforma, technológiu by nikdy nepustila z rúk, keďže bola jej najväčšou konkurenčnou výhodou. Micorosoft a Sony by vďaka svojim katalógom a infraštruktúre mohli diktovať podmienky pre zbytok trhu. Oslobodená technológia Stadie túto hrozbu výrazne znižuje.

Mimochodom súčasný šéf Stadie Phil Harrison je buď prekliaty alebo nehodný svojho postavenia. Okrem iného má za sebou nepodarené štarty konzol PlayStation 3, Xbox One a teraz pochováva Stadiu.

Spoločná nabíjačka pre elektronické mobilné zariadenia v EÚ bude v roku 2024

Spoločná nabíjačka pre elektronické mobilné zariadenia sa v EÚ stane skutočnosťou v roku 2024. Rozhodli o tom v utorok v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu.

Výsledok utorňajšieho hlasovania (​​602 za, 13 proti a osem sa zdržalo) znamená, že do konca roku 2024 budú mať všetky nové mobilné telefóny, tablety a fotoaparáty predávané v EÚ nabíjací port USB typu C.

Od jari 2026 sa táto povinnosť rozšíri aj na notebooky. Nová smernica je súčasťou úsilia EÚ obmedziť elektronický odpad. Podľa nej už spotrebitelia nebudú pri nákupe nového zariadenia potrebovať inú nabíjačku a postačí im jediná pre malé a stredné prenosné elektronické zariadenia.

Nabíjačky tvoria v EÚ približne 11.000 ton elektronického odpadu ročne.

Ako lacná analýza DNA zmení medicínu

Wired má skvelý text o tom, ako sa v priebehu desiatich rokov podarilo dramaticky znížiť cenu sekvenovania ľudského genómu. Klesla tak nízko, že sa z nej stáva bežný nástroj klinickej praxe, no nové analytické prístroje zároveň otvárajú cestu pre výskum, ktorý by pred pár rokmi bol nemysliteľne drahý alebo zdĺhavý.

Prečo v telke nič nevidno a zle počuť

Ak sa vám zdá, že televízne filmy a seriály majú čoraz tmavší obraz a menej zrozumiteľný dialóg, nie je to len kvôli tomu, že starnete.

The Verge má peknú analýzu toho, prečo sú niektoré scény príliš slabo nasvietené.

Slashfilm spísal vysvetlenie toho, prečo je filmom zle rozumieť.

Tvorcovia majú veľmi široké možnosti pri produkcii a postprodukcii a často zabúdajú to, že ich obsah sa dnes konzumuje väčšinou v nie ideálnych podmienkach.

Správičky

Recenzia Galaxy Watch5 Pro: múdre hodinky do nepohody. Samsung vyrobil skvelé múdre hodinky pre náročnejších používateľov, ktorí radi športujú, milujú turistiku a zároveň sú to technologickí nadšenci, ktorí dokážu oceniť možnosti systému od Google. Aktívnym bežcom odporučíme skôr modely od iných značiek a otázny je aj význam prechodu z minulej generácie Galaxy Watch4. (SME Tech)

Musk ponúkol, že kúpi Twitter za pôvodne dohodnutých 44 miliárd dolárov . Twitter potvrdil, že ponuku od Muska dostal. Súdny proces Elon Musk vs. Twitter je pozastavený do 28. októbra. Sudca povolil prerušenie konania, aby sa obe strany dohodli. Ak nepríde k dohode, súd bude pokračovať v novembri. (SME Tech)

Microsoft predstaví v stredu (12. 10.) nové Surface zariadenia. Klebety naznačujú, že by sme sa mohli dočkať nového Surface Pro 9, ktorý príde v tradičnej konfigurácii s Intelom, ale tiež vo verzii s Arm čipom. Tiež bude predstavená nová generácia notebookov Surface Laptop 5. (The Verge)

