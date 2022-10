Dobré ráno: Ľudia chcú Dědečka vidieť v base, no súdy nemajú podliehať tlaku

Prečo Dědeček nešiel do väzby?

Hystéria okolo opitého šoféra Dědečka sa ľudsky dá chápať. Zabil piatich mladých ľudí a v krvi mal takmer dve promile. Už menej sa však dá rozumieť, že tlaku podlieha polícia aj prokuratúra - manévre, livestreamy z eskortu na súd, aj vyburcované tlačové správy. A keď súd vyhlásil, že Dědečka bude stíhať na slobode, mnohí zúria, pretože nerozumejú pravidlám väzby.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aký je náš systém? Máme dostatočne vysoké tresty? Zvládla polícia a prokuratúra tlak?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozprávala s Máriou Kolíkovou, exministerkou spravodlivosti a poslankyňou za SaS.

Zdroje zvukov: SME, TV Markíza, TA3

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Nové dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) ukazujú, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla dokopy viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny všetkých žien. V porovnaní s dávnejšími meraniami došlo k nárastu žien, ktoré hlásili skúsenosť so sexuálnym obťažovaním, v priemere až o desať percent. Práve ony sú týmto neželaným správaním ohrozené najviac, a to konkrétne v mladom veku do 34 rokov.

V častiach Charkovskej oblasti potrebuje humanitárnu pomoc asi 140-tisíc ľudí, odhaduje OSN. Väčšina z nich je prakticky bez dodávok potravín, vody, elektriny a plynu aj bez prístupu k lekárskej starostlivosti.



Minister spravodlivosti Karas chce predĺžiť čas na implementáciu novej súdnej mapy o päť mesiacov. Justičná reforma by tak nadobudla účinnosť 1. júna 2023.



Niekoľko sôch na Veľkonočnom ostrove poškodil prírodný požiar, niektoré sú neopraviteľné. Na ostrove patriacom Čile sa nachádza takmer tisíc týchto megalitov známych ako moai.

Odporúčanie na záver

Washington post pridáva 10 tipov ako začať behať, aj pre tých, ktorí beh nenávidia. Vonku je práve na beh najideálnejšie počasie, Ak nad tým premýšľate, tak tento článok je pre vás a je to môj zaujímavý tip na záver.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.