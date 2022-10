Po prebudení je lepšie vypiť pohár vody, než siahať hneď po vitamínoch

O vitamínoch sme sa rozprávali s Viktorom Bielikom.

Ľudia majú rôzne ranné rituály. Niekto začína deň šálkou kávy alebo čaju, iný zase pohárom vody a výživovými doplnkami.

Za zdravý životný štýl sa niekedy považuje aj užívanie vitamínov a minerálov v tabletkách. Čoraz častejšie sa však ozývajú hlasy odborníkov, ktorí hovoria, že tým si skvalitníme nanajvýš tak moč. A navyše zbytočne plytváme peniazmi.

„S nízkymi množstvom vitamínov zápasí človek od vzniku ľudstva. Existujú určité typy ľudí, ktoré pre ochorenie nedokážu dostať do organizmu potrebné dávky vitamínov a minerálov. Pritom v strave nemusia mať málo minerálov. Môže to byť dané tým, že ich tráviaci systém nedokáže vitamíny a minerály resorbovať (vstrebať, pozn. red.) a dostať do krvi,“ vysvetľuje v podcaste Vizita biológ Viktor Bielik, ktorý pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Jedna vec je množstvo vitamínov a minerálov v potrave a druhá, koľko z nich organizmus naozaj využije tým, že sa vstrebú do krvného obehu,“ dodáva.

S redaktorkou Denisou Koleničovou sa rozprával o tom, kedy je užívanie vitamínov a výživových doplnkov užitočné, čo sa s nimi stane, keď ich prehltneme, ako interagujú s mikrobiómom v našich črevách a či ich môžu nahradiť fermentované potraviny.

Denisa Koleničová a Viktor Bielik. (zdroj: SME)

Viktor Bielik Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Odbornú prax vykonáva na klinike športovej medicíny.

Je odborným konzultantom viacerých slovenských vrcholových športovcov v oblasti športovej výživy, diagnostiky trénovanosti a športového tréningu.

Je autorom niekoľkých kníh: Neležme, bežme, Laktát v športovom tréningu, Umenie behať, Regenerácia v športe, či Črevný mikrobióm.

