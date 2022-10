Dobré ráno: Ruská vendeta Ukrajincov nezastraší

Ruský útok západ od pomoci Ukrajine neodradil.

Celou Ukrajinou sa opäť rozozvučali sirény. Po víkendovom ukrajinskom útoku na strategický Kerčský most, ktorý spája Krym s ruskou pevninou, sa Rusi pustili do masívnejšieho ostreľovania a nielen vojenských, ale aj civilných cieľov. Útoky si vyžiadali najmenej 11 obetí a desiatky zranených.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rusi sa vyhrážajú, že ostreľovanie bude pokračovať, ak Ukrajina neskončí so svojou ofenzívou. Aká bude odpoveď Ukrajiny a ako sa zachovajú západné štáty vrátane Slovenska?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala analytika Matúša Halása z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.

Zdroje zvukov: Nexta, Suspilne News, The Telegraph, DW, Euronews, The Sun

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Ukrajina pre ruské útoky na infraštruktúru pozastaví vývoz elektriny. Krajina musí teraz stabilizovať vlastnú energetickú sústavu. Ruské rakety spôsobili značné škody energetickému systému v ôsmich regiónoch a v Kyjeve. Ukrajina vyvážala elektrinu aj na Slovensko.

Na celom Slovensku prebieha dopravno-bezpečnostná akcia Radar. Polícia sa zameriava najmä na alkohol, rýchlosť a spôsob jazdy. Cez víkend spôsobili nehody ďalší opití vodiči - pri Senci 29-ročný muž, ktorému namerali takmer päť promile, a pri obci Bušince 22-ročný muž so štyrmi promile.

Pracujúce deti budú v novom roku prispievať rodičom na dôchodok. Novela zákona o sociálnom poistení čaká na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej. Väčšina rodičov si prilepší o 20 až 30 eur.

Podpredseda SaS Martin Klus nevylučuje odchod zo strany. Zotrvanie v SaS si vie predstaviť, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy, povedal pre HNtv.

Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup vrtuľníkov v priamom rokovacom konaní. Vyplýva to zo stanoviska ministerstva vnútra, ktoré sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať.

Odporúčanie na záver

Ako skončí vojna na Ukrajine a prečo by sme sa nemali báť jadrovej vojny? Aké má aktuálne postavenie v Rusku Vladimir Putin a prečo by sa mala ruská armáda stiahnuť z Ukrajiny, ak si chce doma zachovať moc? Aj o tom píše americký historik Timothy Snyder vo svojej najnovšej analýze How does the Russo-Ukrainian War end?

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.