Psychiater Peter Breier: Psychiatrické ochorenie ovplyvňuje život celej rodiny

O psychiatrii na Slovensku a v Anglicku.

„Slovensko vo financovaní starostlivosti o duševné zdravie výrazne zaostáva za vyspelým svetom,” konštatuje analýza Útvaru hodnoty za peniaze, ktorú zverejnilo ministerstvo financií pred dvoma rokmi. “Vyše polovica ľudí s duševnou poruchou je v produktívnom veku,” píše analytický tím a dodáva, že: „Investície do vhodných opatrení sa oplatia a v zahraničí majú vysokú spoločenskú, ale aj finančnú návratnosť.”

V novej epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva s Petrom Breierom, ktorý pôsobil ako psychiater na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii. V podcaste pán Breier hovorí o histórii psychiatrie na Slovensku - o tom, prečo sme ľudí s psychiatrickými ochoreniami vytesnili mimo spoločenský obzor a aké to malo dôsledky. Rozpráva aj o fungovaní psychiatrie v Anglicku, kde ľudia s psychiatrickým ochorením dostávajú odbornú podporu priamo vo svojej komunite, čo vedie k vyššej spokojnosti so životom a tiež nižšej miere hospitalizácií.

„Keďže psychiatrické ochorenie ovplyvňuje život celej rodiny odbornú pomoc by mali dostávať všetci, rodičia, partneri a partnerky a samozrejme aj deti. Hovorí sa tomu rodinný prístup, alebo rodinná terapia, ktorá by mala byť súčasťou celého balíka opatrení, ktoré by sme mali s pacientami robiť,” hovorí Peter Breier, “no toto sa u nás prakticky nedeje,”

Spomenuté v podcaste:

- Maybe you should talk to someone (Lori Gottlieb)

- Program Zippyho kamaráti (Liga za duševné zdravie)

Hosť odporučil knihu:

- Dreamland: The True Tale of America's Opiate Epidemic (Sam Quinones)

