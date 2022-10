Dobré ráno: Vytvorili nenávisť, a toto sú jej dôsledky

Ako sme sa dostali do situácie, že tu vraždia LGBTI ľudí.

V stredu vo večerných hodinách zastrelil útočník pred barom, kde sa v Bratislave stretáva queer komunita, dvoch ľudí a potom spáchal samovraždu.

Tento zločin bol motivovaný nenávisťou: ku konkrétnym skupinám ľudí, nenávisťou, prameniacou z vyšinutej predstavy o fungovaní sveta, v ktorom ste obeťou, ohrozujú váš životný štýl a musíte sa brániť.

Na Slovensku tak zrejme máme prvý domáci pravicový teroristický útok.

Ako sa to stalo, prečo sa to stalo, kto v spoločnosti vytvoril a vytvára atmosféru a podmienky, aby sa takýto útok mohol odohrať a čo s nami tento odporný zločin urobí?

Tomáš Prokopčák sa pýta šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej.

Zdroje zvukov: TA3, Youtube/Štefan Harabin, France 24, NR SR, Youtube/Hanusove dni, Youtube/Braňo Závodský Naživo, SME

Krátky prehľad správ

Generálny prokurátor Maroš Žilinka včera zaslal reakciu na streľbu na bratislavskej Zámockej ulici až po tom, ako mu denník SME poslal otázky. Po autonehode na Zochovej ulici, pri ktorej zomrelo päť ľudí, pritom generálny prokurátor napísal samostatný status, v ktorom vyjadroval sústrasť rodinám obetí.

Premiér Eduard Heger potvrdil, že útočník, ktorý v Bratislave zastrelil dvoch ľudí, sa fotil aj pred jeho panelákom. Útoky na mimovládky a na politikov rozoberal aj vo svojom manifeste, ktorý zverejnil pred útokom na Zámockej ulici.

Poistenci štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu mať problém v novej nemocnici na bratislavských Boroch. Poisťovňa totiž stále s nemocnicou neuzavrela zmluvu. Podľa informácií denníka SME je dôvodom Igor Matovič, ktorý mal zakázať uzatvoriť s nemocnicou kontrakt. Viac sa dočítate v článku Jána Krempaského na webe SME.sk.

Spojenci Ukrajiny pod vedením NATO oznámili, že Ukrajine dodajú pokročilé zbrane protivzdušnej obrany. Zbrane, ktoré prisľúbili Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a Holandsko, budú zahŕňať strely aj radary.

Francúzsko povedalo, že nebude reagovať jadrovými zbraňami, ak by ich Vladimír Putin použil na Ukrajine. Emmanuel Macron tiež odkázal, že na túžbu ruského prezidenta Vladimíra Putina po vojne chce on reagovať dialógom. No Rusko musí najskôr rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny.

Odporúčanie

A dnes vám neodporučím žiadnu knihu alebo film či hudbu. Namiesto toho si radšej nájdite čas na svojich blízkych a povedzte im, že ich máte radi. Pretože sú okamihy, keď to všetci potrebujeme počuť.

