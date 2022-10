Vedci opísali, čo by sa stalo po objave mimozemšťanov

Nové správy nielen zo sveta vedy.

NASA je ochrancom našej planéty. Je to trochu zveličenie, no už prvé výsledky misie DART ukazujú, že sa naozaj podarilo posunúť dráhu planétky. A to viac, než výskumníci pôvodne predpokladali.

Iný tím zase vydal vedeckú štúdiu, ktorá opisuje, ako by sme sa asi správali pri kontakte s mimozemskou civilizáciou. A aké by nám mohli hroziť riziká.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

