Klik: Meta márne hľadá budúcnosť pre virtuálnu realitu

Stratení v priestore

Meta (firma kedysi známa ako Facebook) sa zúrivo pokúša nájsť komerčné využitie pre virtuálnu realitu a vybudovať metaverzum. Musí to stihnúť skôr, ako marže jej biznisu na Facebooku a Instagrame pohltia regulátormi vynútené náklady a konkurencia sociálnych appiek poháňaných umelou inteligenciou.

Firma sa snaží vybudovať ekosystém okolo virtuálneho sveta, kde ale chýba lákavá otvorená platforma, do ktorej by mohli tvorcovia prispievať a zmysluplne zarobiť.

Popri tom sa pokúša skokovo posunúť kvalitu grafiky v metaverze, čo nateraz znamená, že na trh uvádza VR okuliare za približne 1500 dolárov, ktoré však majú obmedzenú výdrž batérie.

Mark Zuckerberg sa snaží v princípe nájsť dobrý dôvod, prečo by si bežný človek mal denne nasadiť VR okuliare. Nedarí sa mu tak dlho a tak veľmi, že začína siahať po svojich budúcich výnosoch.

Do kategórie kompromisov napríklad patrí aj ohlásené partnerstvo s Microsoftom, ktorý do VR prostredia firmy Meta prinesie svoje pracovné nástroje z prostredia Microsoft 365, vrátane konferenčných hovorov v komunikačnom nástroji Teams.

Zuckerberg dúfa, že sa mu podarí to, čo sa pred viac ako pol storočím podarilo IBM, ktoré presvedčilo firmy, aby si kúpili prvé veľké a drahé počítače. To dalo firme dosť zdrojov na to, aby technológiu zlacnila, zmenšila a našla pre počítače využitie v súkromnom živote.

Nevieme povedať, že pre VR podobná cesta vpred neexistuje. No ak ju aj Facebook vyšliape, už súčasné partnerstvo s Microsoftom ukazuje, že z nej nebude čerpať taký robustný benefit ako kedysi získalo IBM.

Microsoft do platformy Meta už dnes vnáša vlastný ekosystém a učí sa prostredie využívať rovnako dobre ako Meta. Ak by sa z VR náhodou stala prelomová technológia, Microsoft sa zvezie na výskume a vývoji, ktorý dnes draho platí Meta, a postaví vlastné zariadenia a platformu, ku ktorej pretiahne časť existujúcich VR zákazníkov Mety, ktorí v nej využívajú najmä služby Microsoftu.

Budúcnosť VR je dnes mimoriadne ťažké odhadnúť. Vieme povedať, len to, že Meta neukázala prelomový produkt, no ak ho niekto vytvorí, bude to s veľkou pravdepodobnosťou práve firma Marka Zuckerberga.

Ďalšia nezodpovedaná otázka je, či by jej aj (dnes neistý) úspech na poli VR stačil na to, aby si udržala postavenie v užšej špičke technologického priemyslu. Wall Street o tom nateraz dosť pochybuje.

Nové Surface sú ospalé ako všetko ostatné

Microsoft ukázal nové verzie časti svojho Surface portfólia. Verge má dobrý podrobný súpis. V skratke:

Surface Laptop je možno jednu alebo dve generácie od toho, aby bol vážnym kandidátom na automaticky vyberaný pracovný laptop pre stredný a vyšší manažment. Dellu XPS a ThinkPadom rastie pomerne seriózna konkurencia.

Surface Pro 9 je rovnako nudná generácia už zabehnutého produktu, ako sme tento rok videli pri iPhone či telefónoch od Samsungu a Apple. Zariadenia sa už posúvajú len iteračne.

Najzaujímavejší hardvér bol paradoxne pomerne lacný audio dock s integrovaným mikrofónom a ovládacími prvkami pre konferenčné hovory. Drobné zariadenie, ktoré ale dramaticky zlepší bežnú prácu v kancelárii.

Microsoft je prvá veľká firma, ktorá integruje nástroj DALL-E 2 do komerčného produktu. Umelá inteligencia bude kresliť podklady pre obrázky v novom nástroji Micorosft Designer, ktorý vyzerá ako odľahčená konkurencia pre Canvu.

