Kalciový sirup na bolesť hrdla užívame už 50 rokov. Či je účinný, nevieme

Bolesť hrdla je príznak, nie choroba.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bolesť hrdla nie je žiadnym nezvyčajným príznakom. Môže sa objaviť pri nádche, chrípke aj bežnom nachladnutí.

Podľa štatistík trpí týmito ochoreniami dospelý človek dva- až štyrikrát za rok. U detí je to častejšie, a to šesť- až desaťkrát.

Väčšina z nás nevyhľadá lekára hneď, ale uprednostní domácu liečbu. Medzi osvedčené recepty starých mám, ktoré by mali zaručene pomáhať, patrí kloktanie slivovice, horúci vývar aj kalciový sirup.

"Bolesť hrdla je príznak, nie samotná choroba. Príčiny sú najčastejšie infekčné, a to predovšetkým vírusová infekcia, prípadne baktériová. No môže ísť aj o hubovú infekciu, i keď to je zriedkavé. Môže sa tiež objaviť pri alergii, podráždení, zranení, popálení, poleptaní a podobne," vysvetľuje v novej epizóde podcastu Vizita lekárka Lívia Hlavačková.

S redaktorkou Denisou Koleničovou sa rozprávali o tom, čo môže byť príčinou bolesti hrdla, aké sú najpopulárnejšie domáce recepty na jej odstránenie a či skutočne zaberajú.

Denisa Koleničová a Lívia Hlavačková. (zdroj: SME)

Lívia Hlavačková Pochádza z Bratislavy.

Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, doktorát získala z patológie a súdneho lekárstva. Neskôr sa preorientovala na klinický výskum nových liekov.

Publikuje populárno-náučné blogy a píše Newsletter pre zvedavých ľudí, kde sa venuje medicínskym témam.

Je aj autorkou fantasy trilógie Gwind, ktorej tretí diel vychádza v septembri.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.