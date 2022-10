Zoom: Máte pod tridsať? Dávajte si pozor na mŕtvicu

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Nemusíte byť seniorom. Dokonca nemusíte mať ani tridsať, a napriek tomu vám hrozí riziko, že vás môže zasiahnuť mŕtvica. Tá totiž postihuje aj mladých, no problémom je, že v takomto veku si prichádzajúce príznaky s takouto závažnou situáciou nespájame. No mali by sme a mali by sme si dávať pozor.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom dozvieme, že mŕtvica môže ľudí postihovať aj pred tridsiatkou, zistíme, prečo sú žeby v okolí Černobyľskej jadrovej elektrárne čierne a vyberieme sa aj za výskumom, ktorý sľubuje liek proti herpesu.

Krátke správy z vedy

Deti majú podľa všetkého predsudky voči odlišným prízvukom. Výskum ukázal, že deti dávali prednosť učiteľom, ktorí rozprávali podobne ako oni. Tento predsudok sa pritom prejavoval už u päťročných detí.

Vedci narazili na nové antibiotikum, ktoré má antimykotické účinky. Látku nazvanú solanimycín izolovali z patogénnej baktérie, ktorá napáda zemiaky. Predbežné výsledky ukazujú, že látka by mohla byť užitočná nielen v poľnohospodárstve, ale aj na liečbu ľudí.

Astronómovia zverejnili nové zábery Jupiterových mesiacov Európa a Ganymede, dosiaľ najlepšie z pozemských observatórií. Snímky ukazujú rozsiahle zamrznuté povrchy s koktailom chemických látok. Zábery zhotovil teleskop VLT v Čile.

Vedci môžu byť najkreatívnejší a najinovatívnejší na začiatkoch svojich kariér. V prípade výskumníkov na poli biomedicíny poklesol počas ich kariér impakt ich článkov zhruba o polovicu až o dve tretiny. Naznačuje to analýza viac ako piatich miliónov biomedicínskych článkov.