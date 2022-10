Na Borneu zhadzovali mačky na padákoch. Ostrov teraz mení odlesňovanie

Odlesňovanie mení tvár Malajzie.

Lieta tam väčšina leteckých spoločností sveta, no pre mnohých je to len krátka prestupná stanica na ceste do Thajska či Austrálie. Bránu do juhovýchodnej Ázie - mesto Kuala Lumpur - a aj samotnú Malajziu je však škoda prebehnúť za pár dní.

Presvedčili sa o tom aj Janka a Milan Lahučkí, ktorí navštívili Malajziu na prelome rokov 2017 a 2018 a párdňový výlet si neplánovane predĺžili až na 41 dní.

V novej epizóde Všesvet podcastu hovoria o tom, ako v tieni kedysi najvyšších mrakodrapov sveta nájsť skryté dedinské oázy, prečo sa na ostrov Penang oplatí cestovať viac kvôli jedlu ako plážam a ako sa dostať k orlovi na vrchole Langkawi.

Malajzia je nielen o pamiatkach či plážach, ale aj o prírodných bohatstvách. Práve na ostrove Borneo stále môžete nájsť ešte pozostatky hustých dažďových pralesov a bohatý živočíšny svet - či už sú to opice s veľkým nosom, orangutany alebo menej príjemní spoločníci ako pijavice či ploštice.

"Ten zážitok v prírode je úplne iný, keď k vám príde opica na pár metrov a medzi vami nie je žiadna mreža," opisuje Borneo Janka Lahučká. Navyše takéto stretnutia môžu byť v budúcnosti veľmi vzácne. "Tým, že tam funguje také obrovské odlesňovanie, tak to už o pár rokov nemusí byť také, ako teraz."

Dozviete sa, čo sa dialo počas operácie Cat Drop, ako si neprivlastniť súkromného sprievodcu, prečo si radšej treba brať šnorchel z domu a prečo sa s jedlom niekedy neoplatí experimentovať.

Budeme radi, ak nás v tvorbe podcastu podporíte na Patreone. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na vsesvetpodcast@gmail.com.