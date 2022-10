Dobré ráno: Registrované partnerstvá? Zabudnite, toto je Slovensko

Kam sa naša spoločnosť dostala za 33 rokov od Nežnej.

Návrh o partnerskom spolužití včera neprešiel ani do druhého čítania. Parlament tak väčšinou odmietol, aby sa zlepšilo postavenie párov bez ohľadu na ich pohlavie.

Za totiž hlasovalo len 50 poslancov, zároveň však aj rôzne organizácie návrh SaS kritizovali ako nedostatočný, nepodarený a stále rozdeľujúci ľudí na rôzne kategórie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aká je teda po teroristickom útoku atmosféra v spoločnosti, či Slovensku zase trvalo dva dni, kým sa vrátilo tam, kde vždy bolo a či tu registrované partnerstvá niekedy vôbec budeme mať?

Tomáš Prokopčák sa pýta Jakuba Fila.

Zdroj zvukov: NRSR, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Strana SaS tvrdí, že do akejkoľvek novej vlády by išla len v prípade, ak bude priamo v programovom vyhlásení návrh registrovaných partnerstiev. Včera to povedal Richard Sulík po tom, ako do druhého čítania neprešiel návrh inštitútu partnerského spolužitia.

Miera inflácie v Únii prekonala v septembri ďalší rekord, dosiahla takmer jedenásť percent. Informoval o tom Štatistický úrad Eurostat, ktorý spresnil na septembrovú hodnotu inflácie, ktorú predtým odhadol na desať percent. V auguste to bolo 9,1 percenta.

Ruská armáda v noci pokračovala v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Bez elektriny zostali obyvatelia mnohých miest a dedín, Ukrajina už povedala, že Rusi zničili zhruba tretinu jej energetickej infraštruktúry a obyvatelia sa majú pripraviť na výpadky elektriny či dodávok vody.

Ruský prezident Putin vyhlásil stanné právo na nelegálne anektovaných územiach Ukrajiny. Ide o Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Vladmír Putin tiež povedal, že vydal dekrét obmedzujúci pohyb v ôsmich ruských regiónoch v blízkosti Ukrajiny, vrátane Krymu a Sevastopolu.

Avi Loeb z Harvardovho-Smithsonovho astrofyzikálneho centra tvrdí, že objekt, ktorý v roku 2014 vletel do atmosféry našej planéty a dopadol do Tichého oceánu, môže byť kusom mimozemskej technológie. Loeb už v minulosti hovoril, že aj medzihviezdne teleso Oumuamua mohlo byť slnečnou plachetnicou. Objekt z roku 2014 by sa teraz chcel vydať hľadať, plánuje do Tichomoria expedíciu.

Odporúčanie

Predstavte si, že by našu planétu zasiahol asteroid. Ale taký poriadny, katastrofa globálnych rozmerov. Položili ste si otázku, že ak by sme to ako ľudstvo nejakou náhodou prežili, čo by sme asi tak jedli? Ak aj nie, položil si ju za vás Philip Maughan v článku Ako by náraz asteroidu transformoval jedlo, ktoré jeme na BBC Future. Odporúčam.