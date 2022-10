Dobré ráno: Je ruský útok na ukrajinskú energetiku útokom na Európu?

Európa má s Ukrajinou prepojené elektrické siete.

Rusko cielene útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajina priznáva, že mohla prísť až o 40 percent tejto infraštruktúry a ľudia musia rátať s výpadkami dodávok elektriny či vody.

Lenže, tieto útoky sa týkajú aj nás ostatných: ukrajinská energetická sústava je prepojená s tou európskou.

Čo sa teda na Ukrajine deje a aký vplyv to má na samotnú krajinu, ale aj na nás, krajiny Únie?

Tomáš Prokopčák sa pýta moderátorky podcastu Index Evy Frantovej.

Zdroj zvukov: TA3, Ukrinform, Channel 4, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Najziskovejšou firmou minulého roka na Slovensku bol U.S. Steel v Košiciach. Vyplýva to z rebríčka najziskovejších slovenských firiem za rok 2021 magazínu Index a denníka SME. Nasledujú Eustream a SPP Infrastructure. Celý rebríček nájdete na webe SME.sk

Policajný prezident Štefan Hamran vydal pokyn, aby vyšetrovatelia kontaktovali pár, ktorý napadli v bratislavskej reštaurácii len preto, že sa letmo pobozkali. Krajské riaditeľstvo policajtov v Bratislave by tiež malo objasniť kroky hliadky, ktorá mala byť na miesto incidentu privolaná a ktorá mala útok zľahčovať.

NATO oznámilo, že zasiahne, ak by sa Švédsko alebo Fínsko dostali pod tlak Ruska alebo iného protivníka. A to aj teraz, teda skôr, ako sa tieto krajiny stanú plnoprávnymi členmi aliancia. Včera to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že si nevie predstaviť, že by spojenci nekonali.

Rusko tvrdí, že prehodnotí svoju spoluprácu s OSN, ak organizácia vyšle na Ukrajinu expertov na inšpekciu zostrelených bezpilotných lietadiel. Kyjev totiž pozval expertov na preskúmanie dronov, ktorými Moskva útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Rusko využíva iránske zbrane, dokonca Irán vyslal do Ruska svojich inštruktorov, Tehrán však popiera, že by Rusku drony dodával.

Britská premiérka Liz Trussová oznámila, že končí vo funkcii. Stalo sa tak len štyridsaťštyri dní po vymenovaní do úradu. Trussová bola len treťou ženou na čele britskej vlády a stane sa najkratšie slúžiacou premiérkou v dejinách Británie.

