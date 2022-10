Dobré ráno: Kampaňové bizáry nás neobišli ani tento rok

Ako voliť vo voľbách? Na čo si dať pozor?

Koľko poslancov krúžkujem? A ako rozlíšim voľby na župana a starostu alebo primátora? Ľudia majú množstvo praktických otázok k prvým spojeným voľbám. Slovensko zatiaľ župana a starostov a primátorov nevolilo naraz.

Aké politické bizáry priniesla tohtoročná komunálna kampaň? A koľko politických piesní tento rok opäť vzniklo?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v podcaste Dobré ráno rozprávala s Michalom Katuškom, redaktorom denníka SME.

Zdroje zvukov: TA3, SME, Youtube/Ján Bync, Pavel Hagyari

Krátky prehľad správ

Od januára budú mať firmy zastropované ceny energií do konca marca. V prípade elektriny na 199 eur za megawatthodinu bez DPH a pri plyne na 99 eur. Štát preplatí 80 percent rozdielu nad touto hranicou. Pomoc je viazaná na schválenie rozpočtu, povedal premiér Heger.

Matej Drlička končí ako šéf Slovenského národného divadla. Po nevhodných výrokoch na diskusii v Budapešti sám ponúkol svoju demisiu. Ministerka kultúry ju prijala. Vo funkcii končí 1. novembra 2022.

Rudolf Kusý minul na intenzívnu kampaň podľa Transparency International už 255-tisíc eur. To z nej v týchto voľbách robí vôbec najdrahšiu kampaň spomedzi nielen bratislavských, ale všetkých kandidátov na Slovensku. Dva týždne pred voľbami by Kusého podľa prieskumu agentúry FOCUS volilo 38 percent ľudí, Valla 54 percent.

Novým britským premiérom bude Rishi Sunak. Nahradí tak Liz Trussovú, ktorá skončila vo funkcii po rekordných šiestich týždňoch.

Odporúčanie na záver

Moja obľúbená novinárka Kara Swisher odišla z New York Times a má nový podcast On with Kara Swisher. Môj zaujímavý tip na záver je jej rozhovor s ekonómom Nourielom Roubinim, ktorý predpovedal aj finančnú krízu v 2008.

