Zoom: Prečo najlepšie nápady dostanete v sprche?

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Už si neviete poradiť, nedokážete prísť na riešenie... a zrazu akoby prišlo samé. Ak sa to aj vám deje najčastejšie pri sprchovaní, nuž, s týmto fenoménom nie ste tak úplne sami. Vlastne, venujú sa mu aj vedci a teraz prišli s vysvetlením, prečo niektoré najlepšie nápady dostávame, napríklad, v sprche.

Tento týždeň v podcaste Zoom uvidíme, ako je to s našimi blúdiaci mysľami, ktoré hľadajú nápady, dozvieme sa, či by sa na dne Tichého oceána nemohli nachádzať kúsky mimozemskej sondy, a zistíme aj to, prečo už pohár vína môže spúšťať stavy úzkosti.

Krátke správy z vedy

Hubblov vesmírny ďalekohľad narazil na ultrarýchle výtrysky pochádzajúce zo zrážky hviezd. Pohybujú sa takmer rýchlosťou svetla a vystrelila ich zrážka dvoch neutrónových hviezd. Vedci pri tejto zrážke narazili aj na gravitačné vlny a gammažiarenie.

Dávny Mars mohli obývať kolónie podpovrchových mikróbov. Problémom je, že ak existovali, zrejme dokázali pozmeniť atmosféru planéty. A to až natoľko, že mohli spustiť marsovskú ľadovú dobu a napokon zahubiť samé seba.

Mlieko využívali európski farmári už pred 7400 rokmi. Ukazuje to výskum, ktorý využil novú metódu na datovanie tukov na stenách keramiky. Zistil, že mlieko sa v strednej Európe skladovalo už v 54. storočí pred našim letopočtom.

Plasty by čoskoro mohlo nahradiť priehľadné drevo. Výskum tiež ukazuje, že transparentné drevo by znížilo ekologické dopady na životné prostredie, je recyklovateľné a biodegradovateľné. A bolo by dokonca násobne lacnejšie ako sklo.

