Dobré ráno: Odhalili ľudí, ktorí navádzajú ruské rakety

Ráno vstanú, idú do práce, trochu programujú, medzičasom si vybavujú svoje hobby, odídu, prídu domov a pokojne spia. A medzičasom ich kód navádza rakety a strely, ktoré na Ukrajine nielenže ničia kritickú infraštruktúru, ale aj padajú na detské ihriská, mosty pre peších či parky.

Bellingcat, nemecký Spiegel a Insider zistili, kto sú moskovskí a petrohradskí muži a ženy ukrývajúci sa za aktuálnymi ruskými útokmi.

Dnes sa o nich, a nielen o nich Tomáš Prokopčák rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Ústavný súd včera rozhodol, že Ficova referendová otázka, či má vláda bezodkladne podať demisiu, je v rozpore s ústavou. S pochybnosťami o tejto otázke sa na Ústavný súd obrátila prezidentka. Referendum však bude, ľudia budú hlasovať, či sa má ústava zmeniť tak, aby v budúcnosti umožňovala skrátiť volebné obdobie: referendom alebo hlasovaním v parlamente.

Agenti niektorých zdravotných poisťovní zrejme nelegálne získavajú poistencov: pričom im dávajú peniaze alebo o zmene ani nevedia. Tvrdia to analytici z Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií a týka sa to najmä obyvateľov rómskych osád. Takéto prepoisťovanie pritom zakazuje zákon, viac sa o téme dozviete v článku Jána Krempaského na SME.sk.

Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc, celkovo v hodnote viac ako 15 miliónov eur. Dostať by ju malo 150-tisíc ľudí, vo výške sto eur. Vláda hovorí najmä o nezaopatrených deťoch, zdravotne postihnutých, sirotách či domácnostiach v hmotnej núdzi.

USA, Japonsko a Južná Kórea varovali Severnú Kóreu pred obnovením jadrových skúšok. Ak ich obnoví, tieto krajiny budú reagovať „bezprecedentným" spôsobom. Pchjongjang naposledy testoval jadrové zbrane v roku 2017 a momentálne sa chystá v testoch pokračovať.

Prezidenta Vladimíra Putina už údajne konfrontovali niektorí členovia z jeho najužšieho kruhu. Tvrdí to denník Washington Post, ktorý sa odvoláva na spravodajské služby. Proti ministerstvu obrany sa napríklad postavil Jevgenij Prigožin, ktorá stojí za wagnerovcami.

Dnes odporúčam divadlo: pred pár dňami rozdávali Dosky a ak ste ešte nevideli, choďte do národného na Salemské bosorky. Nielenže dostali ocenenie za najlepšiu scénu, toto je silné, špeciálne v tejto dobe náboženského fundamentalizmu skvelé divadlo. Budete cítiť zlosť, budete cítiť odpor a budete si do hry premietať dnešných a nielen slovenských politikov. Nakoniec vo vás zostane silná emócia... a to je to, prečo je kvalitné divadlo také dôležité.

