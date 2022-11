Zoom: Prečo večerné jedenie v skutočnosti zvyšuje hlad?

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

Už vieme, že s neandertálcami je to inak: dokonca tak inak, že tento rok si to vyslúžilo Nobelovu cenu. Neboli ani menej bystrí ako moderní ľudia, mali jazyk, aj kultúru, a ešte sme s nimi mali aj sex – a dodnes sme všetci tak trochu neandertálcami. No a teraz vedci zistil, v akých skupinách neandertálci žili.

Tento týždeň sa znovu vyberieme za neandertálcami a ich rodinami, zistíme, prečo večerné jedenie v skutočnosti hlad zvyšuje a dozvieme, sa, prečo je nám pri vode tak dobre.

Krátke správy z vedy

1. Hviezdy nás na konci svojho riadneho života varujú. Masívne slnká totiž niekoľko mesiacov pred výbuchom ako supernovy náhle prestanú svietiť vo viditeľnom spektre. Spôsobuje to nahromadenie materiálu, ktorý blokuje fotóny, takže sa zdá, že ich svietivosť pred výbuchom stonásobne poklesne.

2. Neandertálci boli mäsožravci. Ukazuje to nový výskum izotopov zinku zo stoličiek týchto našich príbuzných. Platí to prinajmenšom na neandertálcov zo Španielskej Gabasy, vedci chcú teraz preskúmať pozostatky z ďalších nálezísk.

3. Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba priniesol nové zábery na slávne Stĺpy stvorenia. Známa štruktúra je studeným, hustým mrakom prachu a vodíkového plynu, ktorá sa nachádza 6500 svetelných rokov od Zeme, a dnes už pravdepodobne nejestvuje. Je to však región, kde vznikajú nové hviezdy.

4. Videohry prinášajú deťom kognitívne benefity. A to dokonca také, že školopovinné deti, ktoré trávia hodiny denne hraním videohier, dokážu v niektorých testoch mentálnej agility prevýšiť svojich rovesníkov. Platí to najmä na testy krátkodobej pamäte a na sledovanie impulzívneho správania.

