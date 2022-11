Dobré ráno: Mali to byť hekeri, bol to iba poslanec OĽaNO

Hlasovanie o rozpočte nebolo. A ani tí hekeri neboli.

Hekerský útok, ktorý nebol. Za tým všetkým však bol nejaký poslanec a záhadný kábel a parlamentný systém, ktorý celý skolaboval.

Keďže to však útok hekerov nebol, parlamentná schôdza aj tak bude pokračovať až 8. novembra. A, mimochodom, ak sa náhodou pýtate, ako je na tom rozpočet, tak ten tiež nikto nevidel.

Čo sa to teda v našom parlamente deje?

Tomáš Prokopčák sa pýta Michala Katušku.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Krátky prehľad správ

Národný bezpečnostný úrad by mohol opäť blokovať škodlivý obsah. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú včera schválil parlament. Úrad môže zablokovať napríklad obsah, ktorý môže oslabiť demokratické inštitúcie, ktorý vedie k cielenej politickej destabilizácii, k radikalizácii politickej diskusie vo verejnom priestore či zásadné sťažuje fungovanie orgánov verejnej moci. NBÚ bude tiež potrebovať súhlas Najvyššieho správneho súdu.

V Nemecku sa začína súdny proces s členom komanda vietnamskej tajnej služby, ktorá pred piatimi rokmi uniesla vietnamského podnikateľa z Berlína cez Slovensko do Vietnamu. RTVS naznačuje, že počas pojednávaní môžu vyjsť najavo nové skutočnosti aj o tom, čo sa počas únosu odohralo pred slovenským vládnym hotelom Bôrik.

V sobotných voľbách odovzdali voliči státisíce neplatných hlasov. Pri hlasovaní za poslancov krajských zastupiteľstiev ich bolo vyše 200-tisíc, pri voľbe predsedu kraja takmer toľko isto. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí bolo neplatných hlasov o niečo menej.

Po riaditeľoch sa členstva vzdali aj členovia Umeleckej rady SND. Odstúpenie zástupcov poradného orgánu generálneho riaditeľa SND je reakciou na ukončenie pôsobenia Mateja Drličku v pozícii šéfa národnej divadelnej inštitúcie. Slovenské národné divadlo dočasne povedie Jozef Švolík, vedúci oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií ministerstva kultúry.

Rusko obnoví dohodu o vývoze ukrajinského obilia cez Čierne more. Rozhodnutie potvrdil ruský minister obrany Šojgu po rozhovoroch s Tureckom. Rusko od dohody odstúpilo po útoku na ruské lode na Kryme, zároveň však nedokázalo zablokovať lode s ukrajinským obilím. Turecko povedalo, že po obnovení dohody budú uprednostnené dodávky obilia do afrických krajín vrátane Somálska, Džibutska a Sudánu.

Odporúčanie

A čo keby sme ich našli? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by sa dialo, keby sme narazili na mimozemský život? Čo by to urobilo s ľudskou spoločnosťou, o tom sme sa rozprávali v nedávnej epizóde podcastu Tech_FM, no v BBC Future sa teraz zamysleli nad konceptom práv: ako by sme mimozemský život vnímali a aké práva by sme mimozemšťanom priznávali. Ak vás zaujíma táto téma a odpovede na predchádzajúce otázky, odporúčam článok Chýbajúci plán pre prvý kontakt s mimozemšťanmi.

