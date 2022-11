Dobré ráno: Sledujeme tu debilizáciu demokracie

Čo sa deje nielen v parlamentnej politike.

Nižšia daň na vleky, odchod koalície, keď sa nedohodnú s lekármi a najnovšie aj nižšie tresty za ekonomickú kriminalitu... a to je len výsek.

Až sa zdá, že šéfom vládnej koalície je Boris Kollár, a možno to nie je iba zdanie.

Tomáš Prokopčák sa spolu s Petrom Tkačenkom rozprávajú, kto vlastne dnes rozdáva v politike karty.

Krátky prehľad správ

Vláda priznala, že sa pripravuje aj na prípadné rozpočtové provizórium. Stalo by sa tak, ak by sa neschválil návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Znamenalo by to, že sa budú škrtať výdavky na pomoc pre domácnosti a bude obmedzená aj pomoc pre firmy.

Rusko včera zasiahlo Ukrajinu ďalšou sériou rozsiahlych raketových útokov. Útoky smerovali na energetickú infraštruktúru, dodávky energie však muselo obmedziť aj Moldavsko. V Kyjeve si útoky vyžiadali aj civilné obete, po útokoch museli odstaviť aj bloky v jadrovej elektrárni Pivdennoukrainsk.

Škótsko nemôže usporiadať druhé referendum o nezávislosti bez súhlasu vlády v Londýne. Rozhodol o tom Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová pritom navrhovala uskutočniť referendum o nezávislosti už na budúci rok v októbri. Prvé referendum o nezávislosti sa v Škótsku konalo na jeseň 2014. Škóti sa vtedy vyjadrili proti nezávislosti v pomere 55 k 45 percentám.

Francúzsko do poslednej chvíle neverilo, že Rusko napadne Ukrajinu a v Nemecku si istý čas mysleli, že by bolo lepšie, keby Ukrajina rýchlo padla, povedal britský expremiér Boris Johnson pre CNN. Podľa neho 24. februára nebola v Európe jednota ani jednoznačná podpora pre Ukrajinu. Nálada sa však rýchlo zmenila, pretože Európa zistila, že s Putinom sa nedá rokovať.

Rusko je štát podporujúci terorizmus. Europoslanci schválili rezolúciu, ktorá takto označuje Rusko a dôvodom sú zámerné útoky ruskej armády na civilné ciele na Ukrajine. Europoslanci tiež vyzvali orgány únie, aby zaradili do zoznamu teroristických organizácií niektoré jednotky bojujúce na ruskej strane na Ukrajine, napríklad Wagnerovu skupinu.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je pokojná hudba v týchto nepokojných časoch. Douglas Dare je britský pesničkár a ak hľadáte príjemnú, intímnu, jednoduchú, no o to silnejšiu a emóciami nabitejšiu hudbu, naozaj odporúčam. Pokojne začnite ostatným album Milkteeth, uvidíte, je to krásne počúvanie.