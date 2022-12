Vplývajú ceny lodnej dopravy na infláciu?

Zaujímavé správy zo sveta ekonomiky.

Cena námornej lodnej prepravy v uplynulých dvoch rokoch vystrelila do rekordných výšok. Pripisovalo sa to vplyvu pandemických lockdownov, ktoré zintenzívnili nákupy spotrebiteľov i firiem, no zároveň pre ne stovky lodí uviazli na pobreží Číny, USA a západnej Európy.



Ako je na tom nákladovosť lodnej dopravy teraz a vplýva na infláciu?

V poštovej schránke ste našli hrubú obálku. Je v nej list, v ktorom sa píše, že sa na vás usmialo šťastie. Ste vraj už len krok k novému autu, stačí si objednať zopár kníh. V obálke sú aj (symbolické) kľúče od neho.

Takéto bizarné ponuky boli v minulosti na Slovensku pomerne bežné, dostávali ich tisícky ľudí. Stálo za nimi vydavateľstvo Reader’s Digest Výber. Čo je s ním teraz?

V najnovšej epizóde ekonomického podcastu Index denníka SME sa dozviete odpovede aj na tieto otázky. Vybrali sme dva zaujímavé články z magazínu Index, ktoré vyšli v ostatnom týždni a nahrali ich ako audioverziu.

