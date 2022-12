Rozpočet sa z roka na rok zhoršuje. Budúce generácie sa musia pripraviť na splácanie dlhu

S analytikom NBS Branislavom Reľovským o budúcoročnom štátnom rozpočte.

Každý rok tesne pred Vianocami má parlament jednu dôležitú úlohu – schváliť nový štátny rozpočet. Rokovanie o Zákone roka so sebou vždy prinesie búrlivú debatu.

Tento rok je však ešte o niečo prudšia. Vláde totiž hrozí pád a Zákon roka stále nie je schválený. Verejný dlh pritom dosahuje alarmujúce hranice a návrh rozpočtu, ktorý má parlament na stole, s jeho prudkým stlačením vôbec nepočíta.

Vláda má vraj pádny dôvod – po koronakríze prišla kríza energetická a treba pomáhať - firmám, samosprávam aj domácnostiam. Okrem toho však rozdáva aj inde – spomeňme si na vyšší daňový bonus či prídavky na dieťa.

O tom, aký vplyv má plošná pomoc na budúcoročný rozpočet, ktoré výdavky sú pri súčasnom stave verejných financií ešte obhájiteľné a ktoré už nie, či bude možné časť energo výdajov vykryť nevyužitými eurofondami, ale aj o tom, čo sa stane, ak sa rozpočet do konca roka neschváli, sa Eva Frantová v novej časti podcastu Index rozpráva s vedúcim oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz Národnej banky Slovenska Branislavom Reľovským.

Očakáva sa, že zisky spoločnosti Slovnaft budú tento rok atakovať rekordy. Vďaka dodávkam z Ruska cez ropovod Družba totiž firma nakupuje surovinu o 25 až 30 percent lacnejšie než jeho európski konkurenti. Prejavilo sa to aj na marži skupiny MOL, do ktorej Slovnaft patrí. Podľa analytikov bola v marci a apríli medziročne desaťnásobne vyššia. Viac sa dočítate v sérii článkov pod názvom Víťazi a porazení od Tomáša Vašutu a Jozefa Tvardzíka.

Na Bahamách zatkli zakladateľa kryptomenovej burzy FTX, ktorá zbankrotovala. Sama Bankmana-Frieda úrady zatkli na základe americkej žiadosti. Bývalý šéf FTX už mesiac vystupuje v médiách, hoci mu hrozí súdny proces kvôli podvodu. Jeho firma bola pritom na začiatku roka oceňovaná na 32 miliárd dolárov. Viac o osude Bankmana-Frieda sa dozviete v článku Jozefa Tvardzíka.

Veľvyslanci krajín Európskej únie sa dohodli na pôžičke 18 miliárd eur pre Ukrajinu a globálnej 15-percentnej dani pre veľké nadnárodné firmy. Maďarsko, ktoré obe dohody blokovalo, svoje veto stiahlo výmenou za ústupky pri zmrazení peňazí z fondov európskej únie. Namiesto 7,5 miliardy eur navrhnutých Európskou komisiou tak Maďarsko nakoniec príde len o približne 6,3 miliardy eur. Zelenú tiež dostal aj dlhodobo blokovaný maďarský plán obnovy, cez ktorý môže krajina dostať 5,8 miliardy eur.

Paradajky zo Slovenska sa počas nadchádzajúcej zimnej sezóny stanú raritou. Slovenskí pestovatelia rajčín totiž buď obmedzili, alebo úplne odstavili produkciu. Dôvodom majú byť vysoké ceny energií. Hovoria, že skleníky, ktoré vykurujú plynom, sú nerentabilné. Spotrebitelia si tak zrejme budú musieť vystačiť s dovozom zo zahraničia, čo už avizujú aj obchodné reťazce. Viac k tejto téme sa dozviete v článku Jozefa Tvardzíka.

Tieto Vianoce budú vo väčšine domácností skromnejšie. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu. Viac ako polovica opýtaných plánuje tento rok minúť maximálne 200 eur, pričom naviac sa plánujú uskromniť ľudia od 18 do 26 rokov. Kým z celej populácie sa do sumy 200 eur chce zmestiť takmer 56 percent respondentov, pri mladých ľuďoch je to až 71,4 percenta. V Čechách má podobný plán len necelých 40 percent respondentov.

Štát chce rozšíriť model integrovanej dopravy, aby tak zjednodušil cestovanie aj za hranicami samosprávnych krajov. Zabezpečiť to má zákon, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy. Ten by mal zjednodušiť tarifné a prepravné podmienky. Rozdiel oproti súčasnosti bude hlavne v tom, že na jeden cestovný lístok sa bude dať cestovať v takzvaných prirodzených dopravných celkoch, ktoré by mali vzniknúť štyri. Viac o tejto téme sa dočítate v článku Jozefa Ryníka.

