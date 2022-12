Dobré ráno: Tašky s hotovosťou, podpredsedníčka europarlamentu vo väzbe

Európsky parlament rieši rozsiahly korupčný škandál.

Tašky s hotovosťou, státisíce eur. Zábery ako pri záťahu na klasické zločinecké skupiny, akurát tento raz sa zatýkalo v Bruseli a vo väzbe skončila aj podpredsedníčka Európskeho parlamentu Eva Kailiová z Grécka.

Dôvodom je rozsiahla korupcia, ktorú úrady vyšetrovali od minulého roka. A týkala sa, napríklad, Kataru. Sama Kailiová Katar nepochopiteľne chválila, hovorila o reformách i o tom, ako krajina inšpiruje a ctí si pracovné práva.

Čo sa teda v europarlamente dialo, čo zistili vyšetrovatelia a aký veľký je tento škandál?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta šéfa zahraničnej redakcie denníka SME Matúša Krčmárika.

Zdroje zvukov: DW, BBC, Euronews, PBS, C-SPAN, Al Jazeera

Krátky prehľad správ

OĽaNO zrejme dáva prednosť predčasným voľbám pred verziou, že by prišla rekonštruovaná vláda Eduarda Hegera, ale už bez Igora Matoviča alebo Romana Mikulca. Vyplýva to zo zistení SME, ktoré sa rozprávalo s viacerými poslancami klubu. Pravdepodobný scenár tak je, že budú predčasné voľby, no vláda nepadne. Prípadne že Heger sám podá demisiu.

Zdravotnícka implementačná agentúra po dvoch rokoch svojej existencii končí. Agentúra mala manažovať jeden a pol miliardy eur z Európskej únie určených najmä na výstavbu nových a opravy starých nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva sa však po škandáloch rozhodlo, že agentúra bola omylom. Viac sa o jej príbehu dozviete v článku Jána Krempaského na SME.sk.

Motoristi si za elektronické diaľničné známky od budúceho roka priplatia dvadsať percent. Cena známok s platnosťou na kalendárny rok a 365 dní sa zvýši z 50 eur na 60 eur, v stredu to schválila vláda. Peniaze navyše by mali ísť do opravy a údržby ciest, diaľnic a mostov.

Elon Musk už nie je najbohatším človekom na planéte, predbehol ho francúzsky podnikateľ Bernard Arnault. Musk totiž stratil od januára tohto roku sto miliárd dolárov. Arnault je spoluvlastníkom módneho gigantu Louis Vuitton Moët Hennessy.

Pápež František vyzval ľudí, aby minuli menej peňazí na Vianoce a peniaze radšej poslali Ukrajine. Podľa rímskeho biskupa ľudia na Ukrajine veľmi trpia, hladujú, je im zima a mnohí zomierajú, pretože nemajú k dispozícii dostatok lekárov a sestier.

Odporúčanie

Skôr než všetci spadneme do čiernej diery vianočných kolied a podobných skladieb ospravedlniteľných len v tomto čase, dnes ešte odporúčam hudobný výlet do dejín mestskej muziky. Náš kolega Patrik Sopóci vytvoril na Spotify playlist cukrove_repy a je skvelý: vezme vás na cestu hip-hopom od osemdesiatych rokov až po všelijaké tie súčasné trapy. Mne sa pri ňom výborne relaxuje.

