Dobré ráno: Matovič bol zas sám sebou, dopomohol k pádu vlády

V piatok popoludní prezidentka odvolá Hegerovu vládu.

78 poslancov a poslankýň položili vládu Eduarda Hegera, je to v poradí tretí pád vlády vôbec v histórii Slovenska.

Eduard Heger sa do posledných chvíľ snažil vyrokovať s SaS, aby za vyslovenie nedôvery nehlasovali, za to im ponúkol demisiu ministra financií. Igor Matovič však tieto snahy prekazil.

Prišiel do prezidentského paláca odovzdať svoju demisiu, no nakoniec si to rozmyslel a vytrhol podpísaný dokument z rúk pracovníka kancelárie. Celý včerajší absurdný deň si Jana Maťková v podcaste Dobré ráno zrekapitulovala s redaktorom denníka SME Michalom Katuškom.

Krátky prehľad správ

Televízia Markíza vyhrala spor v kauze jednej zo zmeniek. Okresný súd Bratislava V zamietol žalobu, ktorou Marian Kočner prostredníctvom svojej spoločnosti vymáhal od televízie vyše 26 miliónov eur.

Európska centrálna banka podľa očakávania zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o 0,5 percentuálneho bodu na 2,50 percenta. Rada guvernérov ju zvýšila štvrtýkrát za sebou, tentoraz už ale menej ako na posledných dvoch zasadnutiach.

Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou hlasov uznali holodomor za genocídu. Ide o vyhladovanie, ktoré spôsobil sovietsky režim na Ukrajine v rokoch 1932–33.

Kosovský premiér v Prahe odovzdal oficiálnu prihlášku do Európskej únie českému ministrovi pre európske záležitosti Bekovi. Česko v tomto polroku predsedá Rade Európskej únie. Podľa českého ministerstva zahraničných vecí táto žiadosť potvrdzuje, kde občania Kosova vidia svoju budúcnosť.

"Rusi cvičia okolo 200-tisíc nových vojakov a nepochybujem, že znovu vyrazia na Kyjev," uviedol veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj v rozhovore pre časopis The Economist. Výňatky z rozhovoru zverejnili ukrajinské médiá.

