Dobré ráno: Pohlavné orgány, vzťahy, porno. Ako sa rozprávať s deťmi o sexualite?

Deti otvorenou komunikáciou učíme aj stanovovať si hranice.

Deti sú prirodzene zvedavé a pýtajú sa aj na otázky, ktoré nás dospelých privádzajú do rozpakov. Ako sa narodili? Čo sa im to hompáľa medzi nohami a prečo to isté nemá aj ich sestra?

Väčšie deti zažívajú svoje prvé lásky, dotyky a aj kontakt s pornom. To, že sa snažíme tieto zmeny u dieťaťa nevidieť, neznamená, že neexistujú. Alfou a omegou je komunikácia, otvorenosť a prijatie.

Ako ale bojovať s prípadnou hanbou, ktorú pri týchto témach pociťujeme a dá sa o sexualite začať rozprávať s dieťaťom aj v neskoršom veku?

Jana Maťková sa v podcaste Dobré ráno pýtala Simony Mačorovej a Radky Mikšík z organizácie Intymyta, ktorá odborne spolupracovala na novej knižke Ja v tvojom veku. Publikácia slúži ako návod pre rodičov, ako komunikovať s deťmi o sexualite, vzťahoch a sexe.

