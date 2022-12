Dobré ráno: Nemáme rozpočet a ľudia už strácajú nervy

Od jeho prijatia nezávisí len bežná agenda štátu.

Nielenže nám na Slovensku padla vláda, Eduardovi Hegerovi bola vyslovená nedôvera a netušíme, kedy a či vlastne budú predčasné voľby, dnes je 20. decembra a my stále nemáme schválený štátny rozpočet na budúci rok.

Od jeho prijatia však závisí nielen bežná agenda štátu, ale aj kompenzácie vysokých cien energií či vyššie platy zamestnancov štátnej správy alebo lekárov.

Ako na tom teda s rozpočtom sme a čo by sa stalo, ak by schválený nebol?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Evy Frantovej.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Peter Pellegrini si údajne nevie predstaviť pôsobenie v jednej vláde s Robertom Ficom. Povedal to v rádiu Expres, spoluprácu so Smerom však Hlas nevylučuje. Pellegrini tiež povedal, že vylučuje z prípadnej koalície strany ĽSNS a OĽaNO.

Platforma okolo Jána Budaja nebude ďalej pokračovať v poslaneckom klube OĽaNO. Poslanci ale hovoria, že so zvyšnými poslancami OĽaNO spolupracujú a tiež nepodporia predčasné voľby. Budajovci alebo teda občiansko-demokratická platforma by sa chcela pripojiť k projektu Mikuláša Dzurindu, ktorý ba mal pospájať niekoľko menších demokratických strán.

Podcasty denníka SME prekonali už 100 miliónov prehratí. Najpočúvanejším podcastom bolo v novembri Dobré ráno, nasleduje satirický Piatoček. Tiež sme zverejnili výsledky nášho nereprezentatívneho prieskumu poslucháčov, do ktorého sa zapojilo takmer štyritisíc ľudí. Typický poslucháč podcastov má od 25 do 34 rokov, má ukončený druhý stupeň vysokej školy, počúva podcasty denne a prevažne doma.

Švédsky najvyšší súd zablokoval vydanie exilového tureckého novinára Bülenta Kenesa na stíhanie do Turecka. Jeho vydanie bolo kľúčovou požiadavkou tureckého prezidenta Erdogana, aby schválil vstup Švédska do NATO. Švédskemu súdu prekáža politický charakter obvinení a skutočnosť, že Kenes má vo Švédsku štatút utečenca. Turecko tvrdí, že bol zapletený do pokusu o prevrat v roku 2016.

Krajiny sa dohodli na ochrane biodiverzity, ktorá má zabrániť pokračujúcemu vymieraniu druhov a ničeniu ekosystémov. Dohodu sa podarilo schváliť v kanadskom Montreale a v rámci nej by mala byť od roku 2030 chránená takmer tretina našej planéty.

Odporúčanie

Dnes odporúčam návštevu divadla. Nebudem sa tu zamýšľať, prečo je národné na Slovensku vlastne také absurdne lacné a prakticky za cenu kina, no ak hľadáte zaujímavé divadlo, odporúčam Macbetha. Čičvákov interpretácia klasickej shakespearovskej hry je strhujúca a herci výborní. Choďte.

