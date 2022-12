Dobré ráno: Toto bol bizár rok, ani sme si ho nevedeli predstaviť

Koncoročné zhrnutie slovenskej politiky.

Zhrnúť rok 2022 by sa dalo mnohými slovami, no tie slušnejšie by začínali niekde pri pojmoch náročný a divoký. Po rokoch pandémie rozpútalo Rusko vojnu u našich susedov a slovenské koaličné strany medzi sebou.

Zničené vzťahy skončili letným odchodom strana SaS z vládnej koalície, až napokon sulíkovci spolu s Hlasom vyvolali na konci roka hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. A vláda nakoniec aj padla.

Tomáš Prokopčák sa o roku 2022 v slovenskej politike rozpráva s Jakubom Filom a Petrom Tkačenkom.

