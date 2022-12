Energo analytik: Dobré roky sme prejedli, konečný účet za energo pomoc uvidíme po zime

S Radovanom Potočárom o energo opatreniach pre domácnosti.

O tom, ako vyriešiť situáciu s energiami pre domácnosti hovorili politici už na jar. Dlho sa zdalo, že pre odchádzajúcu vládu je to téma číslo jeden.

Domácnosti, ale aj malé podniky totiž do konca tohto roka chránia regulované ceny nastavené Úradom pre reguláciou sieťových odvetví. Od januára by však kvôli obrovským výkyvom na burze takáto ochrana nebola dostatočná. Podľa premiéra v demisii Eduarda Hegera (OĽaNO) by ceny bez poskočili o stovky percent.

Začiatkom decembra sme sa konečne dočkali a odchádzajúci koaliční lídri predstavili riešenie - ak všetko pôjde tak ako má, cena elektriny nestúpne vôbec, plyn a teplo iba o 10 percent. Budúcoročný štátny rozpočet by takéto niečo malo stáť dve miliardy eur.

Je takéto riešenie efektívne a správne? Bude ľudí viesť k šetreniu a pomôže naozaj iba tým, ktorí to skutočne potrebujú len zaťaží verejný rozpočet? A kde vlastne Slovensko vezme potrebné tri miliardy. Budú hlavným zdrojom nové dane pre firmy?

Aj na tieto otázky sa Eva Frantová v novej časti podcastu Index pýta energo analytika a šéfredaktora portálu Energie-portal.sk Radovana Potočára.

