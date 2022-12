Dobré ráno: Bez Matoviča sa po lekároch podarilo dohodnúť aj s SaS

O budúcoročnom rozpočte sa hlasuje vo štvrtok.

Ani krátko pred Vianocami nie je núdza o politické napätie. Včera večer Richard Sulík po boku Eduarda Hegera oznámil, že SaS podporí rozpočet na budúci rok. Do zákona roka sa nakoniec dostali aj požiadavky liberálov a zároveň Igor Matovič avizoval odstúpenie zo stoličky ministra financií.

Otvára to nové možnosti spolupráce SaS a OĽaNO - bez Igora Matoviča? Ako sú na tom rokovania o rekonštrukcii vlády? A je vôbec snaha o vytvorenie novej 76-tky reálna alebo sa už máme pripraviť na predčasné voľby?

Jana Maťková sa pýtala v podcaste Dobré ráno redaktora domácej redakcie Michala Katušku.

Zdroje zvukov: TA3, Youtube/Braňo Závodský Naživo, RTVS

Krátky prehľad správ

Zákon o štátnom rozpočte podporia okrem OĽaNO, SME rodina a strany Za ľudí aj SaS. Rozpočet má obsahovať výdavkové limity, zdaní sa ruská ropa, zníži sa DPH na gastro a športoviská na 10 % a majú sa zrušiť aj koncesionárske poplatky. Igor Matovič už skôr oznámil, že odíde z postu ministra financií, ak SaS rozpočet podpor. O rozpočte sa bude hlasovať vo štvrtok o 11:00.

Slovenská ekonomika by v roku 2023 mohla vzrásť o jeden a pol percenta, v roku 2024 o tri percentá. Priemerná inflácia v budúcom roku by mala dosiahnuť úroveň desať percent, v roku 2024 by mohla byť okolo úrovne deväť percent.

Ukrajinský prezident Zelenskyj navštívil Bachmut. V meste už niekoľko mesiacov prebiehajú jedny z najťažších bojov medzi ukrajinskou armádou a ruskými silami. Zelenskyj sa v Bachmute stretol s predstaviteľmi armády. Zároveň odovzdal vyznamenania vojakom, ktorí už viac než štyri mesiace odrážajú ruské pokusy o dobytie mesta.

Štátna pomoc v boji s drahými energiami je ohrozená, upozorňuje strana SaS, ktorá potvrdila nepodpísanie zmluvy medzi Slovenskými elektrárňami a štátom o dodávke zastropovanej silovej elektriny pre domácnosti. Dôvodom má byť to, že ministerstvo financií by radšej túto elektrinu zdanilo.

Súčasná chrípková sezóna prerástla do chrípkovej epidémie. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa sa tak naplnili predikcie o silnejšej aktivite chrípky, v preplnených interiéroch odporúča nasadiť si respirátor.

Odporúčanie

Britský The Guardian zverejnil rebríček 50-tich najlepších seriálov tohto roka. V zozname nájdete tipy z Netflixu, HBO Max, Apple TV či Disney + na komédie, drámy aj nejaké fantasy. Ak si budete chcieť cez sviatky niečo pozrieť, v tomto článku nájdete veľa inšpirácií.

