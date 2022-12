Dobré ráno: Rok 2022 nabitý tragickými aj pozitívnymi udalosťami

S Martinom Bútorom o Slovensku a spoločnosti.

Slovensko bude mať v januári 30 rokov. Je to vek, keď už sa človek zastabilizuje a mal by vedieť čo so životom.

Lenže pre demokraciu sú to roky krátke, mladícke. Robíme dokola tie isté chyby, no sú aj skúšky, v ktorých sme obstáli. O spoločnosti, polarizácii, politike aj Slovensku sa Zuzana Kovačič Hanzelová v podcaste Dobré ráno rozprávala so sociológom, diplomatom, spisovateľom aj pedagógom Martinom Bútorom.

