S Katkou Koščovou o úzkostiach a o tom, prečo sme krutí k ľuďom s nadváhou

Katka Koščová je úspešná umelkyňa, ale v poslednom období aj dôležitým hlasom v téme mentálneho zdravia. V novej epizóde podcastu Ľudskosť rozpráva o ťažších obdobiach vo svojom živote: o tom, čo spustilo jej úzkosti a depresiu, aké pociťovala symptómy, a ako sa dostala k odbornej pomoci.

“Keď si na to spomeniem, mám pocit, že to je ako také lepkavé blato. Že sa borím akýmsi močiarom a neviem z neho vytiahnuť nohy.” hovorí Katka v podcaste.

Barbora Mareková sa jej pýta aj na obdobie keď vystupovala v Superstar. Katka hovorí ako na jej sebavedomie vplývali komentáre poroty, či bulvárne články a ako vníma túto skúsenosť teraz, po 18tich rokoch.

“Po Superstar som mala pocit, že stále nie som dosť. Ani po fyzickej a ani po mentálnej stránke,” vraví Katka. “Od detstva som mala potrebu, aby ma ľudia mali radi. Všetci. Bola som nastavená tak, že keď sa na mňa nahnevala nejaká spolužiačka, bola som z toho hotová a snažila som sa urobiť hocičo, aby sa na mňa nehnevala a aby sme boli opäť kamarátky. Vždy som tým veľmi trpela, keď sa na mňa niekto nahneval a rozmýšľala som, čo mám robiť, aby som si získala lásku toho človeka späť.”

Barbora s Katkou sa rozprávajú aj o sebavedomí, o hraniciach a o bodyshamingu. A rozoberali spolu dôvody, pre ktoré sme v našej kultúre nezmyselne krutí k ľuďom s nadváhou.

