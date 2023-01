Dobré ráno: Toľko bojoval proti Ficovi, až sa ním stal. Vzbúri sa Matovičovi strana?

Čo sa to deje v OĽaNO.

Igor Matovič si našiel staronového nepriateľa a ako nám začal nový rok, aj on začal na sociálnych sieťach šíriť nenávisť proti queer ľuďom.

A to až tak, že sa špekuluje, či si nezačal testovať svojich nových potenciálnych voličov medzi extrémistami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dospelo to do štádia, keď mu poslal odkaz priamo premiér Eduard Heger a netají sa, že bol určený práve Matovičovi. Navyše, v OĽaNO sa hovorí o rozkole a až o rozpade strany.

Čo sa tam teda deje?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Michala Katušku.

Zdroje zvukov: TV JOJ, Youtube/Igor Matovič, Facebook/Robert Fico, TA3, Denník N, NR SR

Krátky prehľad správ

Ohrozením nie je naša rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame . Povedala to prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore počas galavečera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatného Slovenska. Politikom odkázala, aby spory nezväčšovali a naučili sa viesť dialóg.

Rok 2023 prinesie viacero zmien: a tieto zmeny sa budú týkať rodičov, vodičov, dôchodkov aj pri žiadaní o hypotéky. Čo všetko a ako sa mení, vysvetľuje veľký text Čo sa mení pre rodičov, penzistov či šoférov? (veľký prehľad zmien na rok 2023), ktorý nájdete na SME.sk.

Elektrina napokon zdražie, a to domácnostiam aj firmám. Zvýšenie cien pre domácnosti bude relatívne mierne, no firmám či v spoločných priestor môže zdražieť o stovky percent. Tieto náklady by ale mali kompenzovať vládne dotácie. Čo sa bude diať, sa dočítate v texte Evy Frantovej, ktorý nájdete tiež na SME.sk.

Na pätnásty pokus zvolili americkí kongresmani svojho nového predsedu Snemovne reprezentantov. Väčšinu v snemovni síce získali republikáni, no ich extrémne krídlo blokovalo zvolenie ich vlastného predstaviteľa Kevina McCarthyho, čo sa takto dlho dialo naposledy v polovici 19. storočia. Bez predsedu pritom Snemovňa nemôže fungovať, kongresmani dokonca ani nemohli zložiť sľub.

Napriek jednostranne vyhlásenému prímeriu Rusko cez víkend ďalej útočilo na Ukrajinu. Obete si ostreľovanie vyžiadalo v Charkovskej oblasti, bojovalo sa aj v Doneckej oblasti. Ukrajinský prezident odkázal, že sa svet aspoň mohol presvedčiť, aké nepravdivé sú vyhlásenia Moskvy, a to na každej úrovni.

Odporúčanie

Pred dvomi desaťročiami sa Neil Gaiman nechal nahovoriť na celkom zvláštnu vec - že vytvorí komiks pre Marvel aj s jeho klasickými hrdinami. Akurát keďže je to Neil Gaimen, trochu sa pohral s postavami a veľa s kulisami, superhrdinov umiestnil do dobového alžbetínskeho Anglicka na úplnom začiatku 17. storočia. Nedávno komiksová séria 1602 vyšla znovu v češtine a ja ju naozaj odporúčam.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.