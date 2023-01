Dobré ráno: Prehrá Babiš? Prečo kandiduje na prezidenta

V piatok a v sobotu majú v Česku voľby.

V piatok a v sobotu čakajú Českú republiku prezidentské voľby.

Po dvoch funkčných obdobiach už nemôže kandidovať súčasný prezident Miloš Zeman, takže je otázkou, kto ho nahradí. A je to dobrá otázka, prieskumy naznačujú veľmi tesný súboj medzi Andrejom Babišom, Petrom Pavlom a Danušou Nerudovou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa teda v kampani dialo a ako to dopadne?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Matúša Krčmárika.

Zdroj zvukov: CT24, Prima News, DVTV

Krátky prehľad správ

Generálna prokuratúra chce preveriť, či v súvislosti s manažovaním pandémie covidu nedošlo ku konaniu, ktoré by mohlo byť trestné. Dôvodom má byť štúdia, ktorá naznačuje, že ak by Slovensko postupovalo podobne ako najlepšie krajiny Európskej únie, nemuselo umrieť viac ako dvadsaťtisíc ľudí. Chyby sa mali udiať napríklad v príprave na druhú a tretiu vlnu, pri neskorom zavedení lockdownov či pri politizácii témy očkovania.

Strana SaS tvrdí, že na rokovania o novej väčšine 76 poslancov ju nikto neoslovil. Sulík tak reagoval na vyhlásenie Juraja Šeligu, ktorý hovoril o novej parlamentnej väčšine. Podľa SaS sa teda jeho vyhlásenia zrejme netýkajú ich strany, Šeliga zase cez víkend tvrdil, že rokovania vedie dočasne poverený premiér, ktorý by mal svoju predstavu predstaviť v priebehu januára. Boris Kollár označil nápad dať dokopy novú koalíciu na starom základe za psychiatriu.

Posledného žijúceho konateľa nebankoviek Horizont a BMG prepustili na slobodu. František Matik mal byť vo väzení až do roku 2026, no Krajský súd v Košiciach vyhovel jeho žiadosti o podmienečné prepustenie. Matik dostal jedenásť a polročný trest, roky sa predtým skrýval a bol na úteku.

Európska komisia pozastavila projekty Erasmus maďarským univerzitám, ktoré kontroluje vládny Fidesz. Orbánova vláda totiž zmenila zákony tak, aby mohla vytvoriť nadácie hospodáriace s verejným majetkom: cez ne Orbán ovláda aj univerzity. Európska únia sa rozhodla, že tieto školy vynechá z niektorých vzdelávacích a výskumných projektov.

Rusko zrejme používa vo vojne na Ukrajine svoje najmodernejšie lietadlá Su-57. Tvrdí to vo svojej správe britské ministerstvo obrany. Stíhačky piatej generácie však zrejme lietajú len nad ruským územím, odkiaľ odpaľujú rakety dlhého doletu.

Odporúčanie

Občas na to zabúdame, no momentálne – a teda v dobrom aj v zlom – žijeme jednu z revolúcií ľudstva. Táto digitálna revolúcia mení, ako nad vecami premýšľame, ako k nim pristupujeme, a mení celý priemysel. Skvelým prípadom je hudba... mojím dnešným odporúčaním je tak švédska dokudráma The Playlist o tom, ako to bolo a ako to mohlo byť s príbehom Spotify. Nájdete ju na Netflixe.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.