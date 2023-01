Zlaté časy developerov sa nateraz skončili

Trh s nehnuteľnosťami zažíva citeľné ochladenie.

Na realitnom trhu nastáva v posledných mesiacoch zmena. Zvyšovanie úrokov na hypotékach, ale aj rast inflácie či obavy z ekonomického vývoja menia pomery medzi kupujúcimi a predávajúcimi natoľko, že čoraz viac realitných maklérov hovorí o citeľnom ochladení.

Nejde pritom iba o trend v prípade novostavieb, zmeny v cenách sa dajú pozorovať aj pri starších nehnuteľnostiach.

Mnohí sa preto pýtajú, či čakať, kým sa situácia trochu upokojí, alebo radšej neváhať a kupovať aj za súčasných, aj keď nie najideálnejších podmienok.

Pôjdu ceny ešte nižšie, a ak áno, bude sa to týkať všetkých typov bytov? Nemôže sa stať, že sa situácia o pár mesiacov opäť zmení? A čo ak ostanem v podnájme, mám sa obávať zdražovania?

Aj na tieto otázky v novej časti podcastu Index odpovedá ekonomický redaktor Tomáš Vašuta, ktorý sa realitným témam dlhodobo venuje.

Moderuje Eva Frantová.

