Zuzana Juráneková z IPčka: Tínedžerov najčastejšie trápi osamelosť

Žijú v tom, že všade musia podať výkon.

Dospievajúce deti sú v našej spoločnosti terčom rôznych predsudkov a klišé. Hovorí sa o nich, že sú prehnane emocionálne, že si nič nevážia, nič sa im nechce, čudne sa obliekajú - a tak celkovo, že sa im vraj nedá rozumieť.

Tieto hodnotenia nie sú nápomocné. Zaťažujú mentálne zdravie dospievajúcich detí a zbytočne ich vzďaľujú od dospelých, medzi ktorými žijú.

V tejto epizóde podcastu Ľudskosť sa Barbora Mareková rozpráva so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou z IPčka - organizácie, ktorá prevádzkuje online poradňu pre mladých či kluby, kam môžu tínedžeri a tínedžerky prísť osobne, keď im je ťažko.

Zuzana hovorí o tlaku, v ktorom vyrastajú dnešní tínedžeri a tínedžerky, keďže cítia, že v našej spoločnosti je dôležitý výkon a status, a vnímajú aj to, že ak náhodou neuspejú, môžu stratiť prijatie a rešpekt.

Zložité to majú aj rodičia tínedžerov, lebo je pre nich často veľmi náročné nájsť si miesto v živote dieťaťa, ktoré si zrazu hľadá svoju vlastnú identitu.

“Aj keď sa to môže javiť tak, že tínedžeri čas s nami, rodičmi, nechcú, nepotrebujú alebo nevyhľadávajú, je to práve naopak. Veľmi ho potrebujú,” hovorí Zuzana v podcaste. “Potrebujú cítiť, že rodič sa nevzdáva, aj keď náhodou práve nie sme na seba celkom napojení, a je to pre nás ťažšie. Potrebujú cítiť, že ten rodič je tu.”

Rozprávajú sa aj o tom, ako tínedžerky a tínedžerov zaťažila pandémia, alebo ako na nich vplýva hostilita našej spoločnosti voči LGBT+ ľuďom. Dotknú sa aj vážnych ťažkostí, s ktorými sa trápia tínedžeri, tínedžerky a ich rodiny - napríklad sebapoškodzovanie, či pokus o samovraždu.

Preto ak sa vy, alebo váš blízky necítite dobre, obráťte sa na niektorú z 24-hodinových, bezplatných liniek pomoci:

IPčko - chatová, aj e-mailová poradňa pre mladých ľudí

Liga za duševné zdravie - telefonická linka pomoci Nezábudka: 0800 800 566

Hostka odporučila:

Disclosure (Netflix) - dokumentárny film o transrodových ľuďoch

