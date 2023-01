Dobré ráno: Viete, že umelá inteligencia píše za vaše deti úlohy?

Tento podcast (zatiaľ) nenapísala umelá inteligencia.

Turingov test by vám mal odpovedať na otázku, či je nejaký stroj inteligentný. Vyzerá nejako takto: človek kladie písané otázky dvojici subjektov, z ktorých jeden je iný človek a ten druhý stroj.

Ak nedokážete rozlíšiť, ktoré odpovede sú od človeka a ktoré od robota, v princípe môžete povedať, že stroj je inteligentným. Jednou z udalostí minulého roka boli chatovacie umelé inteligencie, ktoré s ľuďmi dokázali viesť viac či menej zmysluplné konverzácie.

Teraz sa ukázalo, že dokážu písať abstrakty vedeckých štúdií – a to tak, že oklamú aj časť odbornej verejnosti.

Vidíme teda zrod tvorivej umelej inteligencie a ako nástroje ako chatGPT zmenia spoločnosť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Ondreja Podstupku.

Zdroj zvukov: BBC News

Krátky prehľad správ

Návrh na ústavnú ochranu špeciálnej prokuratúry a špeciálneho trestného súdu je už v parlamente. Táto zmena by mala zabezpečiť, aby v budúcnosti nemohli vlády svojvoľne špeciálnu prokuratúru či súd zrušiť. Špecializovaný trestný súd by sa mal stať súčasťou sústavy súdov a Úrad špeciálnej prokuratúry osobitnou súčasťou existujúcou v rámci prokuratúry.

Na Slovensku sa zvýši počet zahraničných vojakov. V rámci bojovej skupiny NATO u nás pribudnú vojaci zo Švédska a z Fínska. Vojaci by nám mali pomáhať s tým, čo naša armáda nezvláda, ich príchod ešte musí schváliť parlament.

Realitný trh hlási ochladnutie, po nižšom záujme o staršie byty môžu mať problém aj novostavby. Ukazuje to nová analýza spoločnosti Bencont Investments, v minulom roku sa v Bratislave predalo najmenej bytov od krízy v rokoch 2009 až 2011. Ceny bytov však zatiaľ neklesali.

Podnikatelia nemusia platiť obrovské zálohové faktúry za energie. Vláda schválila, že dostanú nové faktúry so zastropovanými cenami. Týka sa to odoberateľov, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 megawatthodín v elektrine a 100 megawatthodín v plyne a ceny im určuje regulačný úrad. Pre neregulované podniky zase platí schéma pomoci, výzva bude spustená v najbližších dňoch.

Taliansko zatklo dlho hľadaného mafiánskeho bossa Mattea Messinu Denara. Šéf sicílskej Cosa Nostry sa pred úradmi skrýval 30 rokov. Polícia mala Denara zatknúť v palermskej nemocnici, kam prišiel na lekársku prehliadku. Hrozí mu doživotie.

Odporúčanie

A aby sme zostali v technologickom žánri, aj odporúčanie dnes pre vás vybral Ondrej. Last of Us na HBO Max je totiž doteraz najlepším spracovaním príbehu z videohry pre televíziu alebo film. Skvelo obsadený seriál s výbornou produkciou sa tvári ako horor, ale v jeho jadre je osobná dráma o tom, ako komplikovaný je vzťah straty a lásky.

